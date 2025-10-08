ثورب يتفوق على تريم وكيروش.. كواليس اجتماع لجنة التخطيط مع الخطيب

استقر مسؤولو النادي الأهلي على تعيين الدنماركي جيس ثورب مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو الذي تمت إقالته مؤخرًا بسبب تراجع الأداء والنتائج، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد خلال الساعات القليلة المقبلة.



وكشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس اختيار المدرب الجديد، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» عبر «أون سبورت إف إم»، حيث قال:«هقولكم كواليس الاجتماع الأخير بين رئيس النادي الأهلي، ولجنة التخطيط، ومحمد يوسف المدير الرياضي، ووليد صلاح الدين مدير الكرة».

من هو جيس ثورب المدرب الدنماركي الأقرب لتدريب الأهلي؟



وأضاف شوبير:«ما علمته أن محمد يوسف كان يميل للتعاقد مع المدرب التركي فاتح تريم، نظرًا لقناعته بإمكاناته منذ فترة تواجده كلاعب في تركيا، بينما كان وليد صلاح الدين يفضل التريث والانتظار حتى التوقف الدولي المقبل لمناقشة إمكانية التعاقد مع كارلوس كيروش».



وتابع: «أما لجنة التخطيط فمالت إلى اختيار المدرب الدنماركي جيس ثورب، وهو الاتجاه الذي وافق عليه رئيس النادي الأهلي».

واختتم شوبير حديثه بالإشارة إلى أن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز كان أحد المرشحين بقوة، إلا أن رئيس نادي الفتح السعودي تمسك باستمراره في قيادة الفريق، ما أخرج اسمه من الحسابات النهائية.