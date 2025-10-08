قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
رياضة

موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب السعودية
منتخب السعودية

يلتقي منتخب السعودية نظيره الإندونيسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتسلح الأخضر السعودي بعاملي الأرض والجمهور للفوز على إندونيسيا وقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى المونديال.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، الثلاثاء، في مدينة جدة، قال هيرفي رينارد، مدرب السعودية: “نحن جاهزون لمباراة إندونيسيا، ولدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز، هدفنا واضح وهو التأهل إلى كأس العالم، وكما فعلنا في 2018 أمام اليابان و2022 أمام أستراليا، سنكرر الإنجاز من جديد”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “عدت إلى المنتخب السعودي منذ عام وكان هدفي التأهل المباشر، لكننا لم نحقق ذلك، إلا أنني واثق من قدرتنا على العودة بقوة، لقد خضنا مباريات صعبة في المعسكر الماضي وسنؤدي بنسبة تفوق 100% لتحقيق الهدف”.


موعد مباراة السعودية وإندونيسيا والقناة الناقلة 
 

وتنطلق مباراة السعودية وإندونيسيا في الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2..

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن رينارد حذر اللاعبين من الأخطاء الدفاعية، قبل مباراة إندونيسيا، وطالب لاعبي الوسط، بضرورة تقديم المساندة للخط الدفاعي للمنتخب خلال المباراة القادمة، خاصة وأن المباراة تُلعب على التفاصيل البسيطة.

السعودية إندونيسيا كأس العالم موعد مباراة السعودية وإندونيسيا والقناة الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد