موعد مباراة السعودية وإندونيسيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يلتقي منتخب السعودية نظيره الإندونيسي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويتسلح الأخضر السعودي بعاملي الأرض والجمهور للفوز على إندونيسيا وقطع خطوة مهمة نحو التأهل إلى المونديال.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، الثلاثاء، في مدينة جدة، قال هيرفي رينارد، مدرب السعودية: “نحن جاهزون لمباراة إندونيسيا، ولدينا إصرار كبير على تحقيق الفوز، هدفنا واضح وهو التأهل إلى كأس العالم، وكما فعلنا في 2018 أمام اليابان و2022 أمام أستراليا، سنكرر الإنجاز من جديد”.

وأضاف المدرب الفرنسي: “عدت إلى المنتخب السعودي منذ عام وكان هدفي التأهل المباشر، لكننا لم نحقق ذلك، إلا أنني واثق من قدرتنا على العودة بقوة، لقد خضنا مباريات صعبة في المعسكر الماضي وسنؤدي بنسبة تفوق 100% لتحقيق الهدف”.



موعد مباراة السعودية وإندونيسيا والقناة الناقلة



وتنطلق مباراة السعودية وإندونيسيا في الثامنة والربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2..

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، فإن رينارد حذر اللاعبين من الأخطاء الدفاعية، قبل مباراة إندونيسيا، وطالب لاعبي الوسط، بضرورة تقديم المساندة للخط الدفاعي للمنتخب خلال المباراة القادمة، خاصة وأن المباراة تُلعب على التفاصيل البسيطة.