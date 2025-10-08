سيرجيو كونسيساو يوقع عقود تدريب اتحاد جدة

أكد فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن سيرجيو كونسيساو مدرب ميلان السابق، وقع على عقود تدريب اتحاد جدة السعودي.

وكتب رومانو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "وقع سيرجيو كونسيساو كمدير فني جديد للاتحاد كما هو متوقع بعقد حتى يونيو 2027.

وأضاف: "الجهاز الفني المنضم إليه في تدريب اتحاد جدة، يضم كل من: جواو كوستا، سيرامانا ديمبيلي، فابيو مورا، ديامانتينو فيغيريدو، فيدران رونجي، ومحلل الأداء إدواردو أوليفيرا".

يذكر أن اتحاد جدة أقال مؤخرًا مدربه الفرنسي لوران بلان، بسبب تراجع النتائج محليًا وقاريًا.

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، خلف القادسية الثاني، والنصر المتصدر بـ 12 نقطة.