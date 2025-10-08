قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير العدل والنائب العام ورئيس مكافحة غسل الأموال يشاركون باجتماع استرداد الأصول بجدة

صورة من الجلسة الافتتاحية
إسلام دياب

شارك وزير العدل المستشار عدنان فنجري، والنائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المستشار أحمد سعيد خليل، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (ميناء – أرين) والذي ينعقد حاليا بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وتشارك في أعمال الاجتماع الذي ينعقد على مدى اليوم والغد، وفود من الوزراء وكبار المسئولين القضائيين ورؤساء أجهزة الادعاء العام العرب والأجانب وكذا مسئولين أممين ولفيف من الخبراء ورؤساء الأجهزة والمؤسسات المالية والرقابية المعنية بمكافحة الفساد والجرائم المالية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

ويستهدف الاجتماع تعزيز أوجه التعاون في استرداد الأصول غير المشروعة على نحو فعال، والانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية في المنطقة، وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، على النحو الذي من شأنه ترسيخ نهج منسق وفعال يعزز آليات إنفاذ القانون وتيسير سبل تبادل المعلومات والتحريات، وتبسيط الجوانب القانونية والفنية المتعلقة باسترداد الأصول على مستوى المنطقة.

ويناقش المؤتمرون في جلسات حوارية متعددة على مدى يومي الاجتماع، أبرز التحديات الرئيسية التي تعترض جهود استرداد الأصول، واستعراض الحلول المبتكرة والرؤى المتقدمة في هذا الشأن، والإنجازات المأمولة على المدى القريب، وسبل تعزيز أواصر التعاون الإقليمي والدولي والإطار الحوكمي للشبكة.

وزير العدل النائب العام مكافحة غسل الأموال

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

حسن مصطفي

حسن مصطفى: لم أحصل على مستحقاتي من الزمالك.. والنادي في دوامة لا تنتهي

اتحاد الجمباز

4500 لاعبة في كأس مصر للجمباز الفني تحت 7 سنوات

اتحاد اليد

بحضور رئيس الاتحاد الدولي لليد.. استمرار فعاليات دورة المدربين الأفارقة للرخصة A

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

