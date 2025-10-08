تداول 30 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

وصلت إلى ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 14 سفينة، بينما غادرت 15 سفينة، ليصل إجمالي السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة.

وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع العامة بالميناء بلغت 25 ألفا و188 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 82 ألفا و601 طن.

وأضاف البيان، أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1069 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 278 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4256 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 74 ألفا و455 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 20 ألفا و40 طنًا.

كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2557 طنا قمحا، متجهين إلى صوامع كفر الشيخ والقليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات "دخول وخروج" 6026 حركة.