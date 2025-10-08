رئيس طاقة النواب: دعم شبكة كهرباء سيناء يعزز الأمن القومي والتنمية المستدامة

أشاد النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتصريحات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، التي استعرض خلالها خطة دعم وتطوير وتحديث شبكة نقل الكهرباء ، مؤكدًا أن ما تقوم به الوزارة يمثل نقلة نوعية في بنية قطاع الكهرباء المصري، ويعكس إصرار الدولة على تأمين احتياجات التنمية في كل ربوع الوطن، خاصة في شمال وجنوب سيناء.

وأوضح " السويدى " فى بيان له أصدره اليوم، أن استعراض الوزير لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات التقوية وزيادة القدرة على استيعاب الطاقات والقدرات التوليدية الجديدة، بما يضمن أمن واستقرار واستمرارية التغذية الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات السكنية والصناعية والزراعية والخدمية في سيناء يعد دليلاً قاطعاً على التوجه الاستراتيجي للوزارة لدعم وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في تعمير وتنمية شبه جزيرة سيناء.

وثمَّن رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب طلعت السويدى ، استمرار تنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة، أو تدعيم الخطوط القائمة، أو إنشاء محطات محولات جديدة، إلى جانب توسعات لمحطات قائمة بالفعل، بما يعزز كفاءة الشبكة القومية ويدعم استقرار الخدمة في المناطق النائية، مشيداً بتأكيد وزير الكهرباء على الاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية وتدريب العاملين على أحدث التكنولوجيات العالمية في مجالات الكهرباء والطاقة ونقل الخبرات، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية.

وحدد النائب طلعت السويدي، عدداً من المكاسب الناتجة من جهود الحكومة ووزارة الكهرباء وفى تحقيق الأمن القومي في سيناء، من خلال تأمين احتياجات التنمية ومناطق الإسكان والمشروعات الاستراتيجية بالطاقة الكهربائية المستقرة و تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة عبر جذب الاستثمارات الصناعية والزراعية والسياحية إلى سيناء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير تغذية كهربائية منتظمة وآمنة في المناطق السكنية والريفية وخلق فرص عمل جديدة نتيجة التوسع في المشروعات الكهربائية، سواء في التنفيذ أو الصيانة أو الإدارة إضافة إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة عبر تدريب الكوادر المصرية ورفع كفاءتها الفنية ودعم خطط الدولة في التحول نحو الطاقة المتجددة وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة في سيناء.

وأكد أن ما تشهده سيناء من اهتمام حكومي غير مسبوق في مجال البنية التحتية للطاقة يمثل أحد أعمدة استراتيجية الدولة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا ومشيدًا بالتنسيق الكامل بين وزارة الكهرباء وباقي أجهزة الدولة لتنفيذ رؤية القيادة السياسية في جعل سيناء منطقة جذب استثماري وتنموي متكامل.