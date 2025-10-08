قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
محافظات

نائب محافظ الجيزة ورئيس الأمانة العامة للتحالف الوطني يطلقان فعاليات القافلة التنموية بقرية برنشت

ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أ حمد زهران

أطلق ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، بالإنابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة العامة للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، فعاليات القافلة التنموية الشاملة بقرية برنشت بمركز العياط، والتي تنظمها التحالف الوطني بالتنسيق مع محافظة الجيزة ضمن مبادرة ( إيد واحدة ) لتقديم خدمات صحية واجتماعية للأسر الأولي بالرعاية.

تفقد نائب محافظ الجيزة ورئيس التحالف الوطني فعاليات القافلة الطبية وتشمل اقسام الباطنة والعظام والأنف والاذن والحنجرة والرمد والعيادات المتنقلة.

كما تضمنت القافلة تقديم خدمات متنوعة من التدخلات الصحية والغذائية والكساء ومعرض ملابس شامل لجميع الأعمار وورش للتوعية وأنشطة ترفيهية وفعاليات للأطفال وتوزيع شنط وهدايا والعاب للأطفال.

وأشار نائب الشهابي، أن قرية برنشت التابعة لمركز ومدينة العياط من القرى التي سوف تستقبل المرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاءت تصريحات نائب محافظ الجيزة على هامش فعاليات القافلة التنموية التي أطلقها التحالف الوطني، اليوم استمرارًا لجهوده في الوصول بالخدمات والدعم لكل قرى ومحافظات الجمهورية وتوفير الرعاية المجانية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأشار نائب محافظ الجيزة، إلى أن مشروعات البنية التحتية  في قرية برنشت بدأت تسبق الإعلان الرسمي عن بدء المرحلة الثانية من أعمال المبادرة، مشيرًا إلى انتهاء خدمات شبكات الصرف الصحي وانتهاء الروافع مع بدء دخول الغاز الطبيعي إلى القرية مؤكدًا أنهم يستكملون هذا الدور الذي تقوم به الدولة في رفع كفاءة البنية التحتية بالدور الاجتماعي والتوعوي.

وأكد الشهابي، أن محافظة الجيزة وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة حريصة على أن تشمل كل هذه الخدمات القرى الأكثر احتياجًا مؤكدًا أن الدولة تدعم شراكة العمل الأهلي وأن العمل الأهلي طوال الوقت رافد مهم جدًا من الحماية الاجتماعية للمواطنين في مصر ورافد مهم جدًا في تشكيل القاعدة الاجتماعية لنظام الدولة، والرفع من كفاءة قدرة خدمات الدولة.

وأوضح نائب محافظ الجيزة، أن القافلة التي أطلقها التحالف الوطني اليوم، في قرية برنشت تقدم خدمات متنوعة بداية من الخدمات الصحية وصولًا إلى الخدمات الاجتماعية، إلى جانب المساعدات الغذائية مشيرًا إلى أن قرية برنشت بها كتلة سكنية كبيرة من قلب الريف المصري.

وقال الشهابي، إن القافلة يظهر فيها اليوم الدور التوعوي الهام بمشاركة مؤسسات الأزهر والكنسية والجمعيات التي تقوم بالدور التوعوي فيما يتعلق بالصحة الإنجابية، وحقوق المرأة والتمكين الاقتصادي مؤكدًا أن التحالف الوطني دوره هام جدًا.

وقدم نائب محافظ الجيزة، الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتكثيفه الشديد لدور مؤسسات المجتمع الدولي والجمعيات الأهلية في خدمة الأسر الأولى بالرعاية وفقًا لآليات مدروسة.

والتقي النائب خلال فعايات القافلة بعدد من مواطني القرية لبحث شكواهم ومطالبهم.

رافق نائب محافظ الجيزة خلال الجولة، حاتم متولي نائب رئيس الأمانة العامة للتحالف الوطني للعمل التنموي والدكتور احمد شعيب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، والدكتور مصطفى عبد المجيد نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة لمحافظة الجيزة، والمهندس ياسين سيد ياسين رئيس مركز ومدينة العياط.

