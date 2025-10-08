محافظ الأقصر يتفقد مشروعات خدمية بمركز الطود ويدشن مبادرة لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة|صور

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بجولة موسعة بمركز ومدينة الطود، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد حسن رئيس المركز.

بدأت الجولة بتفقد مدخل طريق نجع العقاربة بطول 350 مترًا، حيث استجاب المحافظ لطلب الأهالي بفتح ورصف الطريق بدايةً من طريق ترعة البستان وحتى طريق نجع الدار الداخلي، وذلك لخدمة المواطنين من خلال ربط الطريق بـ طريق مصر–أسوان الزراعي وتسهيل الحركة المرورية في اتجاه مستشفى العديسات.

عقب ذلك، توجه محافظ الأقصر إلى مستشفى العديسات للأطفال التخصصي، والتي تُعد من المستشفيات المتخصصة في طب الأطفال بمختلف تخصصاته، وتضم مركزًا متقدمًا لإجراء القسطرة القلبية (قسطرة الحياة)، ووحدة غسيل كلوي، وقسم عناية مركزة تخصصية.

رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث تفقد المحافظ مبنى الطوارئ، والحضانات، وغرف القسطرة، ووحدة الكلى الصناعية.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة وحدة طب أسرة العديسات قبلي بنجع علوان، والتي تقدم خدماتها العلاجية والوقائية لنحو 11 قرية وتجمعًا سكنيًا، حيث شهد إطلاق مبادرة توزيع أدوية الأمراض المزمنة التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، تيسيرًا على المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتستهدف المبادرة نحو 1460 أسرة، وتشمل صرف أدوية شهرين لمرضى السكر من المستحقين للزيارات المنزلية من المسنين والمقعدين، حيث حرص المحافظ على زيارة أحد المنازل وتسليم الدواء بنفسه ضمن فعاليات المبادرة.