قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات خدمية بمركز الطود ويدشن مبادرة لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة|صور

محافظ الأقصر يتفقد مشروعات خدمية بمركز الطود ويدشن مبادرة لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة
محافظ الأقصر يتفقد مشروعات خدمية بمركز الطود ويدشن مبادرة لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة
شمس يونس

قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بجولة موسعة بمركز ومدينة الطود، رافقه خلالها الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد حسن رئيس المركز.

بدأت الجولة بتفقد مدخل طريق نجع العقاربة بطول 350 مترًا، حيث استجاب المحافظ لطلب الأهالي بفتح ورصف الطريق بدايةً من طريق ترعة البستان وحتى طريق نجع الدار الداخلي، وذلك لخدمة المواطنين من خلال ربط الطريق بـ طريق مصر–أسوان الزراعي وتسهيل الحركة المرورية في اتجاه مستشفى العديسات.

عقب ذلك، توجه محافظ الأقصر إلى مستشفى العديسات للأطفال التخصصي، والتي تُعد من المستشفيات المتخصصة في طب الأطفال بمختلف تخصصاته، وتضم مركزًا متقدمًا لإجراء القسطرة القلبية (قسطرة الحياة)، ووحدة غسيل كلوي، وقسم عناية مركزة تخصصية.
رافقه خلال الزيارة الدكتور محمد شعبان رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، حيث تفقد المحافظ مبنى الطوارئ، والحضانات، وغرف القسطرة، ووحدة الكلى الصناعية.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة وحدة طب أسرة العديسات قبلي بنجع علوان، والتي تقدم خدماتها العلاجية والوقائية لنحو 11 قرية وتجمعًا سكنيًا، حيث شهد إطلاق مبادرة توزيع أدوية الأمراض المزمنة التي تنفذها الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع الأقصر، تيسيرًا على المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتستهدف المبادرة نحو 1460 أسرة، وتشمل صرف أدوية شهرين لمرضى السكر من المستحقين للزيارات المنزلية من المسنين والمقعدين، حيث حرص المحافظ على زيارة أحد المنازل وتسليم الدواء بنفسه ضمن فعاليات المبادرة.

الاقصر محافظ الاقصر اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

التصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة وإنهاء ملفات التقنين بالوادي الجديد

رئيس جامعة دمنهور يلتقي أبنائه الطلاب ذوي الهمم

رئيس جامعة دمنهور يلتقي الطلاب ذوي الهمم ويؤكد: دعمهم واجب وطني وإنساني

ارشيفيه

مبادرة "ازرع" بالوادي الجديد تواصل فعاليتها لدعم صغار المزارعين

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد