قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الجيزة يُسلّم 10 فتيات مقبلات على الزواج أجهزة كهربائية

محافظ الجيزة يُسلّم 10 فتيات مقبلات على الزواج أجهزة كهربائية
محافظ الجيزة يُسلّم 10 فتيات مقبلات على الزواج أجهزة كهربائية
أحمد زهران

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية مشيرًا إلى أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساندة الحالات الإنسانية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها محافظة الجيزة حيث قام المحافظ بتسليم أجهزة كهربائية لـ 10 فتيات مقبلات على الزواج مقدَّمة من مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، بإجمالي 40 جهازًا من الأجهزة الكهربائية المنزلية (ثلاجة – غسالة – مروحة – خلاط)

وذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ والسيدة مريم إبراهيم العربي مدير عام المسؤولية المجتمعية بمجموعة العربي ورأفت السمان مدير مديرية التضامن الاجتماعي وحسين الجندي مدير العلاقات الحكومية بالمؤسسة ومحمود صابر مدير العلاقات الإعلامية بالمؤسسة . 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن مثل هذه المبادرات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولي بالرعاية مشددًا على أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص في خدمة المواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال فعاليات تسليم الأجهزة وجّه محافظ الجيزة رسالة للفتيات المقبلات على الزواج دعاهم فيها إلى أن يكنّ أمهاتٍ مثاليات يسهمن في تنشئة جيل واعٍ يمتلك العلم والثقافة والقدرة على بناء الوطن وغرس القيم الأخلاقية الحميدة في نفوس أبنائه.

كما وجّه المحافظ رسالة للمجتمع وخصّ الأهالي والأسر بضرورة تخفيف أعباء الزواج وعدم المبالغة في التكاليف والتأثيث، مؤكدًا أن هذه الخطوات من شأنها تيسير الزواج على الشباب ونشر القيم الإيجابية التي تعود بالنفع على المجتمع وتساعد في بناء أسر مستقرة ومتوازنة.

وأعرب المهندس عادل النجار عن تقديره البالغ لمجموعة شركات العربي مشيدًا بدورها الوطني والمجتمعي في دعم مبادرات التنمية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تُجسد التكامل بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني في تحقيق العدالة الاجتماعية ورعاية الفئات المستحقة.

وخلال الاحتفالية عبّرت الأستاذة مريم إبراهيم العربي مدير عام المسؤولية المجتمعية بمجموعة العربي عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات محافظة الجيزة مقدمة التهنئة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي، ومشيدة بالجهود الكبيرة التي يبذلها في مختلف المجالات. كما أشارت إلى الدور التنموي للمؤسسة في دعم المبادرات المجتمعية ضمن مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وفي ختام الاحتفالية أهدت مجموعة العربي درع المؤسسة إلى محافظ الجيزة تقديرًا لجهوده في دعم المجتمع المدني وتعزيز المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

يُذكر أن مؤسسة العربي لتنمية المجتمع اعتادت على المشاركة في مثل هذه الفعاليات الاجتماعية انطلاقًا من دورها في دعم المبادرات الهادفة، حيث تولي اهتمامًا خاصًا بالمشروعات التي تُسهم في إدخال البهجة على الفئات المستحقة، وقد شاركت في العديد من الأنشطة المشابهة خلال السنوات الماضية تأكيدًا لالتزامها بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع.

محافظ الجيزة الدعم للأسر الأولى بالرعاية مساندة الحالات الإنسانية مؤسسة العربي لتنمية المجتمع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

التصدي لمخالفات التعدي على أملاك الدولة وإنهاء ملفات التقنين بالوادي الجديد

رئيس جامعة دمنهور يلتقي أبنائه الطلاب ذوي الهمم

رئيس جامعة دمنهور يلتقي الطلاب ذوي الهمم ويؤكد: دعمهم واجب وطني وإنساني

ارشيفيه

مبادرة "ازرع" بالوادي الجديد تواصل فعاليتها لدعم صغار المزارعين

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد