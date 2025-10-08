بتكلفة 90 مليون جنيه.. محافظ الأقصر يفتتح محطة رفع صرف صحي نجع أبو مسلم

افتتح المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم، محطة رفع الصرف الصحي بقرية نجع أبو مسلم التابعة لمركز الطود، بتكلفة إجمالية بلغت 90 مليون جنيه، لخدمة أكثر من 13 ألف نسمة من أهالي القرية والمناطق المجاورة.

وخلال الافتتاح، وجّه المحافظ الشكر لأهالي مركز الطود على تعاونهم في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مؤكداً دخول خدمة الصرف الصحي إلى جميع قرى مركز الطود ضمن الخطة الاستثمارية للعام القادم، لتتبعها بعدها أعمال إدخال الغاز الطبيعي والرصف وتحقيق التنمية المستدامة بالمركز."

كما زفّ محافظ الأقصر بشرى لأهالي المنطقة بتشغيل الخدمة بوحدة صحة العديسات قبلي على مدار 24 ساعة يومياً لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

حضر الافتتاح الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والمهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد حسن رئيس مدينة الطود، والنائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر.