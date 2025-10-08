تخفيض يصل لـ 90 % من ثمن التذكرة.. خبر سار للطلاب بشأن اشتراكات المترو

أكد طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن خطوط المترو يتم تقسيمها لـ 4 مناطق في اشتراكات الطلاب.

وقال جويلي في تصريحات له على قناة “المحور ”: "هناك اشتراكات للطلاب كل 3 شهور.. و سعر المنطقة الأولى 150 جنيها والمنطقة الثانية 200 جنيه والمنطقة الثالثة والرابعة بـ 250 جنيها وأكثر من 5 مناطق بـ 300 جنيه".

وتابع : "الاشتراكات توفر للطالب من 80 لـ 90 % من الثمن الفعلي لتذاكر مترو الأنفاق ".

وأكمل طارق جويلي: "الطالب يكون له رحلتان في اليوم، واحدة نهارا والأخرى مساء في اشتراكات مترو الأنفاق "، مضيفا:" الطالب الذي يرغب في استخراج اشتراك في مترو الانفاق يحضر جوابا من المدرسة ومديرية التربية والتعليم ".

ولفت جويلي : "هناك اشتراكات عادية في مترو الانفاق بفئات مختلفة عن الطلاب ".