قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرا الخارجية يلتقي وزير التنمية الدولية النرويجي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء ٨ أكتوبر مع السيد أوسموند أوكروست وزير التنمية الدولية النرويجي، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، وبحث آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات.

رحب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء بتنامي مستوى العلاقات بين البلدين، مسلطاً الضوء على الزيارة الهامة التي قام بها فخامة رئيس الجمهورية إلى النرويج في ديسمبر الماضي، والتي شكلت محطة هامة في مسار العلاقات الثنائية، مثمنا التعاون الاقتصادي القائم لاسيما في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة. وأشار الى الدور البارز لشركة "سكاتك" النرويجية في تنفيذ مشروعات الطاقة في مصر، مؤكدا الدعم الكامل لمشروعات الشركة في مصر والتي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والنرويج، معربا عن التطلع لاستكمال تنفيذ مشروعات الشركة والعمل على توطين الصناعة في مصر.

وأكد وزير الخارجية على أهمية تشجيع الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي على تمويل مشاريع تنموية في مصر، خاصة في مجالي الطاقة النظيفة والاستزراع السمكي، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة بما يعزز من فرص جذب الاستثمارات النرويجية، مؤكداً أهمية العمل على تعزيز التعاون التجاري بين البلدين.

وفي إطار التعاون الإقليمي، ناقش الوزيران فرص التعاون الثلاثي في إفريقيا في ظل الاهتمام الذي توليه النرويج بالقارة وإصدارها لاستراتيجية خاصة بالقارة الإفريقية في أغسطس الماضي، حيث أشار الوزير عبد العاطي إلى إمكانية التعاون في هذا الصدد من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ومركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام بالتنسيق مع الوكالات والصناديق النرويجية المعنية، معرباً كذلك عن تطلع مصر لمشاركة الجانب النرويجي في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، المقرر عقده يومي ١٩ و٢٠ أكتوبر الجاري، والذي يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة بين الدول الإفريقية والدول الشريكة في التنمية.

تناول الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، حيث ثمن الوزير عبد العاطي الموقف النرويجي الداعم للقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والمدافع عن مبادئ القانون الدولي، مطلعاً الوزير النرويجي على مستجدات الجهود المصرية الحثيثة لوقف الحرب في قطاع غزة والمشاورات التي تستضيفها مصر في مدينة السلام في شرم الشيخ.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير التنمية الدولية النرويجي النرويج مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

هيئة الدواء المصرية

هيئة الدواء المصرية تنضم رسمياً إلى المنتدى العالمي للدراسات الإكلينيكية التابع لمنظمة الصحة العالمية

الدكتورة منال عوض

وزيرة البيئة تتوجه إلى مدينة أبوظبي للمشاركة فى المؤتمر العالمي للحفاظ على الطبيعة

المتحف المصري الكبير

سياحة الأقصر: افتتاح المتحف المصري الكبير الحدث التاريخي الأكبر في العالم

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد