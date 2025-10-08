قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي: ثورة التغيير لم تحقق أهدافها.. والإصلاح الحقيقي ببناء الشخصيات واختصار الزمن
الرئيس السيسي: مشروع كبير لإعادة صياغة مؤسسات الدولة بانتقاء دقيق للكفاءات
رشاوى بـ 4 ملايين جنيه| كواليس وأسرار القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية.. انفراد بالمستندات
60 دقيقة تفصلنا عن المونديال.. منتخب مصر يتفوق على جيبوتي 2-0
محمد صلاح يحرز الهدف الثاني لـ منتخب مصر أمام جيبوتي
منتخب مصر يحرز الهدف الأول أمام جيبوتي بأقدام إبراهيم عادل بتصفيات كأس العالم 2026
الرئيس السيسي: لازم نحافظ على مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار بأمن واستقرار الدولة
تولى منصبين عقب المؤبد .. تفاصيل القبـ ــض على رئيس حي شرق بالإسكندرية
مفتي الجمهورية: نصرة القضية الفلسطينية واجب.. ونحرص على دعمها بالمؤتمرات الدولية
استعدوا واقتربوا من الملاجئ.. وزير الدفاع الإسرائيلي يحذر من مواجهة وشيكة مع إيران
طبيب الأهلي يوضح حالة رباعي الفريق
الرئيس السيسي: نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة
في نهاية ثالث أسبوع دراسة.. استمرار شكاوى تأخر تسليم الكتب بالمدارس

ياسمين بدوي

رصدت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” ، استمرار شكاوى تأخر تسليم الكتب المدرسية مع نهاية ثالث أسبوع دراسة في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026.

تلقت منسق جروب حوار مجتمعي تربوي، شكاوى تفيد بتأخر تسليم كتب التقييمات للصف الثاني الاعدادي في احدى مدارس إدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة ، وكذلك تأخر تسليم كتب التقييمات لطلاب الصف الثالث الاعدادي بإحدى مدارس إدارة الساحل .

كما تلقت منسق جروب حوار مجتمعي تربوي شكاوى تفيد بتأخر تسليم الكتب المدرسية في إحدى مدارس إدارة النزهة التعليمية، وتأخر تسليم كتب التقييمات وباقي الكتب المدرسية في احدى مدارس إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة ، وتأخر تسليم كتب التقييمات في إحدى مدارس المرج.

وأفادت الشكاوى المرسلة لمنسق جروب حوار مجتمعي تربوي أيضا بتأخر تسليم كتب العربي والدين والتقييمات بإحدى مدارس إدارة المرج التعليمية بالقاهرة ، وتأخر تسليم كتاب كونكت بلس وكتب التقييات في احدى مدارس إدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة.

وتلقت منسق جروب حوار مجتمعي تربوي أيضا شكاوى تؤكد تأخر تسليم الكتب في احدى مدارس  إدارة المنتزه بالإسكندرية وإحدى مدارس إدارة العجمي، ومدرستين بالعبور ، ومدرسة بإدارة الهرم ، ومدرسة بالمحلة الكبرى، ومدرسة ببنى سويف ، ومدرسة بإدارة بولاق ، ومدرسة بإدارة دكرنس التعليمية بالدقهلية، ومدرسة لغات بالبحيرة ، ومدرسة بمركز بيلا مديرية كفر الشيخ ، ومدرسة بإدارة الوايلي بالقاهرة، ومدرسة بالعاصمة الإدارية ، ومدرسة بحدائق القبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المدارس بضرورة إنهاء أزمة تأخير تسليم الكتب المدرسية للطلاب، حيث نبهت وزارة التربية والتعليم على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات  في المدارس العربي واللغات، مشددة على أن التسليم يتم بدون أي شرط.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس بضرورة تسليم كتب اللغات ومتابعة الكتب الناقصة في مخازن الإدارة ليكون جميع الطلاب بجميع المدارس الرسمية للغات تسلموا الكتب قبل يوم الاحد 5 أكتوبر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطلاب المحولين من إدارة لإدارة أخرى يتم تسليمهم الكتب من المدارس المحولين منها وليست المدارس المحولين إليها.

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

الرسوم مفاجأة.. شروط وطرق التسجيل على موقع الهجرة العشوائية لأمريكا 2026

بملابس لافتة.. 5 إطلالات لـ يارا السكري في أسبوع الموضة بباريس

خلال سبتمبر.. تعرف على علامات السيارات الأعلى ترخيصا في مصر

الفشار.. وجبة خفيفة تجمع بين الطعم اللذيذ والفوائد الصحية

خلطة غريبة ولذيذة.. طريقة عمل طاجن الكوارع بالحمص والسبانخ

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

