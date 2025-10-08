في نهاية ثالث أسبوع دراسة.. استمرار شكاوى تأخر تسليم الكتب بالمدارس

رصدت فاطمة فتحي منسق جروب حوار مجتمعي تربوي ومؤسس ائتلاف “تعليم بلا حدود” ، استمرار شكاوى تأخر تسليم الكتب المدرسية مع نهاية ثالث أسبوع دراسة في العام الدراسي الحالي 2025 / 2026.

تلقت منسق جروب حوار مجتمعي تربوي، شكاوى تفيد بتأخر تسليم كتب التقييمات للصف الثاني الاعدادي في احدى مدارس إدارة عين شمس التعليمية بالقاهرة ، وكذلك تأخر تسليم كتب التقييمات لطلاب الصف الثالث الاعدادي بإحدى مدارس إدارة الساحل .

كما تلقت منسق جروب حوار مجتمعي تربوي شكاوى تفيد بتأخر تسليم الكتب المدرسية في إحدى مدارس إدارة النزهة التعليمية، وتأخر تسليم كتب التقييمات وباقي الكتب المدرسية في احدى مدارس إدارة الساحل التعليمية بمحافظة القاهرة ، وتأخر تسليم كتب التقييمات في إحدى مدارس المرج.

وأفادت الشكاوى المرسلة لمنسق جروب حوار مجتمعي تربوي أيضا بتأخر تسليم كتب العربي والدين والتقييمات بإحدى مدارس إدارة المرج التعليمية بالقاهرة ، وتأخر تسليم كتاب كونكت بلس وكتب التقييات في احدى مدارس إدارة الزيتون التعليمية بالقاهرة.

وتلقت منسق جروب حوار مجتمعي تربوي أيضا شكاوى تؤكد تأخر تسليم الكتب في احدى مدارس إدارة المنتزه بالإسكندرية وإحدى مدارس إدارة العجمي، ومدرستين بالعبور ، ومدرسة بإدارة الهرم ، ومدرسة بالمحلة الكبرى، ومدرسة ببنى سويف ، ومدرسة بإدارة بولاق ، ومدرسة بإدارة دكرنس التعليمية بالدقهلية، ومدرسة لغات بالبحيرة ، ومدرسة بمركز بيلا مديرية كفر الشيخ ، ومدرسة بإدارة الوايلي بالقاهرة، ومدرسة بالعاصمة الإدارية ، ومدرسة بحدائق القبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المدارس بضرورة إنهاء أزمة تأخير تسليم الكتب المدرسية للطلاب، حيث نبهت وزارة التربية والتعليم على عدم ربط تسليم الكتب بدفع المصروفات في المدارس العربي واللغات، مشددة على أن التسليم يتم بدون أي شرط.

كما أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على المدارس بضرورة تسليم كتب اللغات ومتابعة الكتب الناقصة في مخازن الإدارة ليكون جميع الطلاب بجميع المدارس الرسمية للغات تسلموا الكتب قبل يوم الاحد 5 أكتوبر.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : الطلاب المحولين من إدارة لإدارة أخرى يتم تسليمهم الكتب من المدارس المحولين منها وليست المدارس المحولين إليها.