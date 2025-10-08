هل توافق إسرائيل على مطلب الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعادات؟..فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة مصرإذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف الحرب في غزة بشرم الشيخ، ليشهد التوقيع عليه، موضحًا أن الرئيس السيسي قال: "محدش يقدر يعمل حاجة مع بلدنا".



وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": " الرئيس السيسي كان واضحًا للغاية مع المصريين وطمأنهم على الوضع الداخلي، وأي تهديدات وقال متقلقوش"، أننا نتحدث دائمًا بمنتهى التواضع".

وأضاف أن الرئيس السيسي طمأن المواطنين، وأن مصر تقوم بجهد كبير جدًا من أجل الوساطة، مشيرًا إلى أن حركة حماس تقدم كشفًا بالأسماء، متسائلًا: هل سيتم الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعادات، أم أن هناك فيتو إسرائيلي على الاسمين؟.