التنمية المحلية: شباك لخدمات المستثمرين وتراخيص المحال بالمراكز التكنولوجية بالبحر الأحمر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن تخصيص شباك لخدمات المستثمرين وتراخيص المحال العامة داخل المراكز التكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر، لتسهيل حصول المواطنين والمستثمرين على الخدمات بسرعة وكفاءة، ودعم بيئة الاستثمار بالمحافظة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

جاء ذلك بناءً على التقرير الصادر عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، حول نتائج المرور الميداني على المراكز التكنولوجية بمحافظة البحر الأحمر، والذي شمل حي شمال الغردقة وحي جنوب الغردقة ومركز ومدينة الغردقة ومركز ومدينة سفاجا ومركز ومدينة القصير ومركز ومدينة مرسى علم والديوان العام للمحافظة.

وأوضحت المحافظة، في بيان مساء اليوم ، أن التقرير تضمن متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، والوقوف على الإمكانات الفنية والبشرية بالمراكز التكنولوجية، ومعدلات الأداء في ملفات التصالح وتراخيص المحال العامة والإعلانات والإشغالات والإيرادات وغيرها من الملفات الخدمية.

وأشار التقرير إلى أن نسب إنجاز الطلبات داخل المراكز التكنولوجية تراوحت بين 74% و100%، مع اتخاذ إجراءات فورية لحل مشكلات المواطنين التي تم رصدها خلال الزيارات الميدانية، والتنبيه على الإدارات المختصة بسرعة إنهاء الخدمات في المواعيد القانونية، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الأداء داخل المراكز.

كما تم عقد اجتماع مع قيادات المحافظة وعدد من رؤساء المدن ومديري الإدارات المعنية لمناقشة منظومة تراخيص المحال العامة والتحديات التي تواجهها، واستعراض التيسيرات الجديدة التي أقرتها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة لتبسيط الإجراءات على المواطنين وأصحاب المحال.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهمية تعميم تخصيص شباك لخدمات المستثمرين وتراخيص المحال العامة بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظات على تطوير منظومة الخدمات الرقمية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق رضا المواطنين.

من جانبه، أكد عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، في ضوء توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي وتطبيق الحوكمة والرقمنة في تقديم الخدمات، مشيرًا إلى أن تخصيص شباك لخدمات المستثمرين وتراخيص المحال العامة خطوة مهمة لتسهيل الإجراءات وتشجيع الاستثمار بالمحافظة.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تتابع بشكل مستمر نسب التنفيذ داخل المراكز التكنولوجية، لضمان استمرار رفع معدلات الإنجاز وتحقيق أعلى نسب أداء وجودة في الخدمات المقدمة، مؤكدًا على ضرورة إزالة أي معوقات تواجه سير العمل ودعم الكوادر العاملة بالمراكز لرفع كفاءتها الفنية والإدارية.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر ماضية في تطوير منظومة العمل داخل جميع المراكز التكنولوجية، بما يسهم في تحقيق رضا المواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية نحو بناء جهاز إداري حديث يقدم خدمات متميزة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.