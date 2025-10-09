سعد سمير: سيراميكا كليوباترا فريق يتعمل له ألف حساب ويمتلك منظومة محترفة

أثنى سعد سمير، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، على المستوى الذي يقدمه النادي في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، مشيدًا بالمنظومة الموجودة داخل النادي.

وقال سعد سمير، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «سيراميكا كليوباترا يقدم كرة ممتعة والفريق يُعمل له ألف حساب من جميع الفريق».

وأكد سمير أن نادي سيراميكا كليوباترا يمتلك منظومة محترمة ومحترفة بمعنى الكلمة.

وأضاف قائلًا: «الفريق متواجد في المركز الرابع في الدوري حتى الآن، والفريق يهتم بالأداء والشكل والهوية التي يقدمها النادي».

وأشار سعد سمير إلى أن علي ماهر، مدرب سيراميكا كليوباترا، مدير فني كبير، معتبرًا أن النادي يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين.

وحول رأيه في وضعية الإسماعيلي الحالية، قال سعد سمير: «أتمنى عودة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية في الدوري المصري»، مشيرًا إلى أن مواجهة الإسماعيلي في الماضي في ستاد الإسماعيلية كانت صعبة جدًا، وكنت تواجه فريقًا مرعبًا.