اقتصاد

استقرار العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد مستوى قياسي جديد لمؤشر إس آند بي 500

أسهم
أسهم
وكالات

استقرت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 تقريباً خلال تعاملات بعد ارتفاع المؤشر العام للسوق إلى مستوى قياسي جديد خلال جلسة التداول العادية.

أيضاً استقرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي 17 نقطة، في صعود أقرب إلى الاستقرار.

يأتي ذلك بعد أن حقق مؤشر إس آند بي 500 ثامن أيامه من المكاسب من أصل آخر تسع جلسات خلال جلسة التداول العادية يوم الأربعاء. وأيضاً ارتفع مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 1% ليغلق فوق مستوى 23 ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

من ناحية أخرى، أغلق مؤشر داو جونز مستقراً تقريباً، مع تباطؤ أداء الأسهم القيادية. لكن إنفيديا ساعدت المؤشر على عدم انزلاقه إلى الهبوط مع ارتفاع أسهمها بأكثر من 2% وهو ما جاء بعد أن قال الرئيس التنفيذي للشركة، جنسن هوانغ، لشبكة CNBC، إن الطلب على الحوسبة "شهد ارتفاعاً كبيراً" هذا العام.

وقال رئيس قسم الاستثمار في شركة هينيون آند والش لإدارة الأصول، كيفن ماهن، لقناة CNBC: "هناك أسباب تدعو للتفاؤل مستقبلاً، لكنني لن أتفاجأ برؤية المزيد من التقلبات". وأضاف: "عندما تبدأ هذه التقلبات، سيُغادر المستثمرون السوق".

ومن المنتظر أن يتابع المستثمرون تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الصباحية يوم الخميس في مؤتمر البنوك المحلية، بالإضافة إلى خطابات مسؤولين آخرين في المجلس، مثل ميشيل بومان وماري دالي، على مدار اليوم. 

وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من إصدار مجلس الاحتياطي الفدرالي محضر اجتماعه الأخير للسياسة النقدية، والذي أظهر انقساماً بشأن الخطوات التالية المتعلقة بمعدلات الفائدة.

أيضاً من المرتقب صدور تقارير نتائج الأعمال من شركتي دلتا إيرلاينز وبيبسيكو قبل جلسة تداول الخميس في وول ستريت.

محمود العسيلي وزوجته
البطاطس
طريقة عمل الكريب المالح خطوة بخطوة
طريقة عمل رول البيض بالخضار..
