السبانخ .. سر البشرة الشابة ومصدر الحديد الطبيعي ومضادة للشيخوخة

أظهرت دراسة من جامعة كاليفورنيا أن السبانخ ليست مجرد خضار غني بالحديد، بل تعد من أقوى الأغذية المضادة للشيخوخة.

فاحتواؤها على نسب مرتفعة من فيتامينَي C وE يجعلها سلاحاً فعالاً لمحاربة التجاعيد وتحسين مرونة الجلد، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة بها مثل "البيتا كاروتين" و"اللوتين" تحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وأشارت الدراسة إلى أن النساء اللاتي يتناولن السبانخ ثلاث مرات أسبوعياً يتمتعن ببشرة أكثر نضارة وإشراقاً، مع انخفاض ملحوظ في علامات التعب والإجهاد.

وينصح خبراء التغذية بإضافة السبانخ إلى العصائر الخضراء أو السلطات أو تناولها مطهوة بالبخار للحفاظ على قيمتها الغذائية.

كما تسهم في تقوية الشعر وتحفيز إنتاج الكولاجين الذي يمنح الجلد مظهراً مشدوداً وحيوياً.