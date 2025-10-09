حزب المؤتمر: الدور المصري حاسم في مفاوضات غزة وتحقيق وقف إطلاق النار

أكد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، أن الدور المصري وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حاسمة ومحورية في إنجاح مفاوضات غزة والوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، بما يعكس مكانة مصر الإقليمية والدولية ودورها التاريخي في دعم استقرار المنطقة ونصرة القضية الفلسطينية.

وأضاف الحزب أن التحركات المصرية المكثفة منذ اندلاع الأزمة جاءت انطلاقًا من ثوابت السياسة المصرية القائمة على التهدئة، وحماية المدنيين، وفتح مسارات إنسانية آمنة لإدخال المساعدات والإغاثة إلى قطاع غزة، وهو ما لاقى تقديرًا واحترامًا واسعًا من المجتمع الدولي.

وأكد حزب المؤتمر دعمه الكامل لجهود القيادة السياسية المصرية في مواصلة دورها الوطني والعربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائمًا صمام الأمان للأمن القومي العربي وصاحبة المبادرات الرائدة في حماية الاستقرار الإقليمي.