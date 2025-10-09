إنجاز تاريخي.. شباب النواب تهنئ منتخب مصر بالصعود لكأس العالم

هنأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمود حسين، منتخب مصر والجهاز الفني والإداري، وجماهير الكرة المصرية، بمناسبة الصعود لكأس العالم 2026، التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، في برقية تهنئة لاتحاد الكرة: "أتقدم باسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهاني للقيادة السياسية ووزير الشباب والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، ومجلس إدارة الاتحاد والجهاز الفنى للمنتخب الوطني، واللاعبين، على هذا الإنجاز العظيم، الذي يؤكد أن الكرة المصرية تسير في الاتجاه الصحيح".

وأكد رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن الرياضة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما غير مسبوق، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات على المستوى الأفريقي والعالمي، لافتا إلى أن صعود المنتخب المصري لكأس العالم إنجاز كبير وتاريخي يضاف لسجل الرياضة المصرية.

يذكر أن منتخب مصر تأهل لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد الفوز على جيبوتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين أمس، الأربعاء، على ملعب العربي الزوالي بالمغرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.