مروان عطية: التأهل إلى كأس العالم 2026 فخر لا يوصف وبداية لمرحلة جديدة من العمل

عبّر مروان عطية، لاعب وسط منتخب مصر والنادي الأهلي، عن سعادته البالغة وفخره الكبير بعد تأهل الفراعنة رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب الفوز المستحق على منتخب جيبوتي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب العربي الزاولي بالمغرب، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.







فخر التأهل للمونديال

قال مروان عطية في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت:

“أفتخر بالصعود إلى كأس العالم 2026، هذا إنجاز سيُسجل في تاريخ الكرة المصرية، والحمد لله على الأداء والنتيجة.”

وأوضح عطية أن المشاركة في المونديال تمثل حلمًا لكل لاعب مصري، مؤكدًا أن هذا التأهل هو ثمرة جهد كبير من جميع عناصر المنتخب خلال مشوار التصفيات.



التركيز على أمم إفريقيا المقبلة

وأضاف نجم الأهلي أن طموح اللاعبين لا يتوقف عند التأهل فقط، بل يمتد إلى التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب، لإسعاد الجماهير المصرية التي لم تتوقف يومًا عن دعم المنتخب في كل الظروف.



وقال عطية:“نأمل أن نُكمل الفرحة بالتتويج بالبطولة الإفريقية المقبلة، من أجل إسعاد جماهيرنا الوفية.”

وأشاد اللاعب بالدور الكبير للجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مشيرًا إلى أنه يحرص دائمًا على تنفيذ التعليمات بدقة وبذل أقصى جهد داخل الملعب لتحقيق أهداف المنتخب.

واختتم مروان عطية حديثه بتوجيه رسالة شكر للجماهير المصرية، مؤكدًا أن دعمهم المتواصل كان أحد أهم أسباب النجاح.

وقال:“تأهلنا بفضل الله ثم بفضل مساندة جماهيرنا، وسنواصل العمل بكل قوة لتمثيل مصر بأفضل صورة في كأس العالم وجميع البطولات القادمة.