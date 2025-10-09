محافظ الوادي الجديد: خطة لتطوير الطرق والأحياء الداخلية

أكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية، تيسيرًا لحركة المواطنين وتحسينًا للمظهر الحضاري بالمراكز.



وأشار المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام الطرق والنقل بالمحافظة، إلى متابعة تنفيذ أعمال رصف الإنترلوك بحي البري بمدينة الخارجة، وترميم القطوعات الناتجة عن صيانة خطوط الغاز بالشوارع الداخلية؛ لضمان سلامة الطرق وتأمين حركة المركبات والمواطنين.

وأشار مدير عام الطرق أن الأعمال الجارية تشمل التجهيز لرصف مساحة 3 آلاف متر مسطح بحي الصفا بمدينة الخارجة، ومتابعة رصف حي البري بمسطح "إنترلوك" يقارب 25 ألف متر، واستكمال أعمال الرصف بمركز الفرافرة بعد الانتهاء من المرحلة الأولى بإجمالي 21 ألف متر، فضلًا عن قرب الانتهاء من رصف مداخل قرية الراشدة بمركز الداخلة، ضمن خطة تطوير المظهر الحضاري وتحسين الخدمات المقدمة بالقري