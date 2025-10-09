إقبال كبير من زوار واحة سيوة بمكتبة مصر العامة ومتحف البيت السيوي

استقبلت مكتبة مصر العامة بسيوة صباح اليوم الخميس عددا من الزوار مع مستهل الموسم السياحى الشتوى .

واكد محمد عمران جيرى مدير المكتبة انه تم عرض فكرة إنشاء المكتبة ودورها الثقافى والتنويرى والحفاظ على تراث الواحة ، وايضا الجهود المبذولة لاستدامة العمارة والبناء السيوى التقليدى ودور المكتبة في إحياء تراث البناء التقليدى وتوفير فرص العمل .

واضاف تم تعريف الزوار على متحف البيت السيوى وأهميته ودوره المهم في الحفاظ على التراث من ملابس ، وحلى فضية ، وأدوات المزارع ، والفخار ، والأزياء التراثية .

والعادات والتقاليد

معبرين عن سعادتهم بزيارة المكتبة والمتحف

مؤكدين على أهمية الحفاظ على إرث الآباء والأجداد لما يمثله من خصوصية وتفرد لواحة سيوة .