أخبار التكنولوجيا | واتساب يطور ميزة "أسئلة الحالة" الجديدة لمستخدمي أندرويد.. جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس والأحذية افتراضيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشف مختبر "ديب مايند" التابع لـ جوجل هذا الأسبوع عن "كود ميندر" CodeMender، وهو وكيل ذكاء صناعي مبتكر قادر على اكتشاف الثغرات الأمنية في الأكواد البرمجية وإصلاحها بشكل آلي.

أعلنت أمازون عن إطلاق نظام جديد لتوزيع الأدوية في العيادات، حيث سيتمكن المرضى من استلام وصفاتهم الطبية عبر أكشاك آلية داخل العيادات، مما يوفر لهم أدوية خلال دقائق بعد الزيارة الطبية.

أعلنت شركة جوجل، عن توسيع ميزة تجربة الملابس افتراضيا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشمل أستراليا وكندا واليابان، كما كشفت الشركة عن إضافة جديدة تتيح للمستخدمين تجربة الأحذية افتراضيا أيضا.

يواصل واتساب، التطبيق الأكثر شعبية في مجال الرسائل، الهيمنة على السوق رغم المنافسة المتزايدة من تطبيقات محلية مثل أراتاي في الهند.

أصدر فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية في الهند CERT-In، تحذيرا أمنيا موجها لمستخدمي جوجل كروم، خاصة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

في ظل الضجة الحالية حول تطبيق أراتاي Arratai، التطبيق المحلي للتراسل من Zoho، بدأت العديد من الحسابات البارزة، وعلى رأسها وزير الداخلية أميت شاه، بالانتقال إلى خدمة البريد الإلكتروني الهندية Zoho Mail.

من المتوقع أن يطلق هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra في أوائل عام 2026 ليكون خليفة Galaxy S25 Ultra الذي أطلق هذا العام، مؤخرا، تم تسريب تصاميم مرسومة باستخدام الحاسوب CAD للهاتف، مما يعطي فكرة عن الشكل المتوقع للهاتف.

أطلقت آبل النسخة الثانية من النسخة التجريبية العامة لنظام iOS 26.1 لأجهزة آيفون المؤهلة، والذي يتماشى مع النسخة المطورة التي تم طرحها في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويشمل تحسينات في قابلية الاستخدام، عناصر واجهة محسنة، وبعض التغييرات التصميمية التي تم التراجع عنها.

أفادت التقارير بأن واتساب يعمل على إضافة ميزة جديدة تسمى "أسئلة الحالة" لمستخدمي أندرويد، وهي ميزة مستوحاة من ملصق الأسئلة الشهير في إنستجرام.