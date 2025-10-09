أخبار التكنولوجيا | واتساب يطور ميزة "أسئلة الحالة" الجديدة لمستخدمي أندرويد.. جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس والأحذية افتراضيا

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟
ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل
فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير
وزير الخارجية الأمريكي: سيفرض عن 20 رهينة بفضل ترامب
حسام حسن يتخذ قرارًا هاما بشأن محمد صلاح أمام غينيا بيساو
بعد مفاوضات شرم الشيخ.. البيت الأبيض يسخر من بايدن بعد "ورقة ترامب"
اتفاق غزة يكتب فصلًا جديدًا في دبلوماسية مصر .. وتحليل استراتيجي يكشف كواليس النجاح
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع
مجلس أوروبا يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى استئناف مسار حل الدولتين
سفير فلسطين السابق : موقف مصر الصخرة التي تحطمت عليها مخططات التهجير
ترامب يؤكد انتهاء الحرب في غزة.. ويعلن توجهه إلى مصر لحضور مراسم توقيع الاتفاق
ترامب: سنعيد إعمار غزة.. والحرب كان لا بد أن تتوقف
نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

جوجل تطلق سلاحها السري.. وكيل ذكاء اصطناعي جديد لحماية البرمجيات

كشف مختبر "ديب مايند" التابع لـ جوجل هذا الأسبوع عن "كود ميندر" CodeMender، وهو وكيل ذكاء صناعي مبتكر قادر على اكتشاف الثغرات الأمنية في الأكواد البرمجية وإصلاحها بشكل آلي.


أمازون تعيد تعريف الصيدلية.. أكشاك ذكية توفر الأدوية خلال دقائق

أعلنت أمازون عن إطلاق نظام جديد لتوزيع الأدوية في العيادات، حيث سيتمكن المرضى من استلام وصفاتهم الطبية عبر أكشاك آلية داخل العيادات، مما يوفر لهم أدوية خلال دقائق بعد الزيارة الطبية.

جوجل تطلق ميزة تجربة الملابس والأحذية افتراضيا

 

أعلنت شركة جوجل، عن توسيع ميزة تجربة الملابس افتراضيا باستخدام الذكاء الاصطناعي لتشمل أستراليا وكندا واليابان، كما كشفت الشركة عن إضافة جديدة تتيح للمستخدمين تجربة الأحذية افتراضيا أيضا.

وداعا للأرقام.. واتساب يتيح لك الدردشة عبر الأسماء فقط

 

يواصل واتساب، التطبيق الأكثر شعبية في مجال الرسائل، الهيمنة على السوق رغم المنافسة المتزايدة من تطبيقات محلية مثل أراتاي في الهند.


تحذير لمستخدمي جوجل كروم.. ثغرات أمنية خطيرة تهدد متصفحك

أصدر فريق الاستجابة لحالات الطوارئ الحاسوبية في الهند CERT-In، تحذيرا أمنيا موجها لمستخدمي جوجل كروم، خاصة مستخدمي أجهزة الكمبيوتر المكتبية.


هل حان الوقت لتوديع جيميل؟.. كل ما تحتاج معرفته عن بريد Zoho Mail الهندي

في ظل الضجة الحالية حول تطبيق أراتاي Arratai، التطبيق المحلي للتراسل من Zoho، بدأت العديد من الحسابات البارزة، وعلى رأسها وزير الداخلية أميت شاه، بالانتقال إلى خدمة البريد الإلكتروني الهندية Zoho Mail.


تسريب مواصفات هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra المتوقع إطلاقه في 2026

من المتوقع أن يطلق هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra في أوائل عام 2026 ليكون خليفة Galaxy S25 Ultra الذي أطلق هذا العام، مؤخرا، تم تسريب تصاميم مرسومة باستخدام الحاسوب CAD للهاتف، مما يعطي فكرة عن الشكل المتوقع للهاتف.


هل جهازك مؤهل؟.. إليك كل ما تحتاج معرفته عن تحديث آبل iOS 26.1

أطلقت آبل النسخة الثانية من النسخة التجريبية العامة لنظام iOS 26.1 لأجهزة آيفون المؤهلة، والذي يتماشى مع النسخة المطورة التي تم طرحها في وقت سابق من هذا الأسبوع، ويشمل تحسينات في قابلية الاستخدام، عناصر واجهة محسنة، وبعض التغييرات التصميمية التي تم التراجع عنها.

واتساب يطور ميزة "أسئلة الحالة" الجديدة لمستخدمي أندرويد

أفادت التقارير بأن واتساب يعمل على إضافة ميزة جديدة تسمى "أسئلة الحالة" لمستخدمي أندرويد، وهي ميزة مستوحاة من ملصق الأسئلة الشهير في إنستجرام.

