اتحاد التمويل العقاري: القطاع يعد محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية

قال محمد الكحكي ، رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري ، التابع لهيئة الرقابة المالية ، إن قطاع التمويل العقاري في مصر محورًا رئيسيًا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يلعب دورًا أساسيًا في تمكين الأفراد من امتلاك العقارات وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.



و أضاف خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن غياب الوعي لدى المواطنين بسبب التمويل العقاري ، حيث يعتقد البعض أن التمويل العقاري مخصص فقط للحاصلين على وحدات سكنية من صندوق التمويل العقاري ، بينما التمويل يكون لكل فئات المجتمع.

وأشار إلى أن غياب الوعي بالتمويل العقاري يعيق الاستفادة منه بسبب الجهل بمتطلباته، مثل الوثائق المطلوبة، والإجراءات اللازمة، وشروط الأهلية (مثل نسب الدخل إلى الأقساط)، والمخاطر المحتملة (كتقلبات أسعار الفائدة)، مما يؤدي إلى بطء في الحصول على التمويل وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات الحكومية.

وشدد محمد الكحكي ، على أن ، التمويل العقاري يمثل دعامة رئيسية للاقتصاد المصري، مشدداً على أن التحديات الحالية يمكن تجاوزها بمزيد من التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطبيق التكنولوجيا بشكل أوسع.