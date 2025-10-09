اتحاد التمويل العقاري يكشف الفارق بين مبادرتي الـ 3% والـ 8 %

كشف محمد الكحكي ، رئيس الاتحاد المصري لـ التمويل العقاري ، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية الفرق الرئيسي بين مبادرتي 3% ، و 8% .

و أضاف الكحكي ، خلال حواره مع الإعلامية منى العمدة ، مقدمة برنامج هنا الجمهورية الجديدة ، الذي يبث على قناة النهار ، مساء اليوم الخميس ، أن مبادرة التمويل العقاري 3% تستهدف ذوي الدخل المنخفض والمتوسط وأصحاب المعاشات، بينما مبادرة 8% تستهدف متوسطي الدخل فقط. تختلف الشروط أيضًا في مقدم الحجز، حيث يكون 20% لمبادرة 8% مقارنة بـ 10-20% في مبادرة 3%، ومدد السداد، حيث تصل إلى 30 عامًا في مبادرة 3% مقابل 25 عامًا في مبادرة 8%.

وشدد رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري ، التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن ، التمويل العقاري متاح للجميع وليس لفئة بعينها فقط، مهما كان وضعها المالي.