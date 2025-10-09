قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منصة "مهارة-تك" تفوز بجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لعام 2025

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
أحمد عبد القوى

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن فوز منصة "مهارة-تك"، التابعة لمعهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، بجائزة اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال التعليم لعام 2025، وذلك ضمن أربعة مشروعات عالمية فائزة بهذه الجائزة التى تُمنح هذا العام تحت شعار: "إعداد المتعلمين والمعلمين للاستخدام الأخلاقى والمسؤول للذكاء الاصطناعى".

جاء ذلك خلال الحفل الذى استضافته مملكة البحرين والذى يقام لأول مرة خارج مقر المنظمة فى باريس، فى نسخة استثنائية بمناسبة مرور 20 عاماً على إطلاقها. 

يأتى فوز منصة "مهارة-تك" بالجائزة بعد منافسة قوية مع مشروعات من أكثر من 40 دولة حول العالم. وذلك تقديرًا لدورها البارز فى دمج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى تطوير التعليم الرقمى باللغة العربية، وإسهامها فى بناء بيئة تعلم قائمة على الشفافية، والإنصاف، وإتاحة الوصول للجميع.

هذا وتقدم المنصة برامجها التدريبية عبر 450 ساعة تدريبية مسجلة فى مختلف التخصصات التكنولوجية.

وقد أبرزت لجنة الجائزة تميز المنصة فى استخدام الذكاء الاصطناعى فى تصميم تجربة تعلم مرنة وتفاعلية تدعم المتدربين والمدربين، ووصول المستخدمين إلى أكثر من 600 ألف مستخدم وتحقيقها لما يقرب من 2 مليون رحلة تعلم رقمية،  بالإضافة إلى التزامها بمبادئ الشفافية والإنصاف وإتاحة الوصول إلى الجميع فى المحتوى والتصميم.

وبهذه المناسبة؛ أكد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الجائزة تعد تتويجًا لجهود الدولة فى ترسيخ مكانتها الريادية بمجال تنمية المهارات الرقمية، والتزامها المستمر بتمكين الشباب المصرى والعربى فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تأتى هذه الجائزة ثمرةً للجهود المكثفة التى تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى بناء القدرات الرقمية باعتبار أن الكفاءات البشرية هى القوة الدافعة لمسيرة التحول الرقمى.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن منصة "مهارة-تك" تُعد إحدى أبرز المبادرات الرائدة التى تجسد رؤية الوزارة فى نشر ثقافة التعلم الرقمى فى المجالات التكنولوجية، وإتاحة المحتوى الرقمى العربى المتخصص، من خلال توفير برامج تدريبية احترافية تساعد المتدربين على مواكبة المستجدات المتسارعة فى مجالات التكنولوجيا الحديثة.

هذا ويُعد معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) أحد الأذرع التنفيذية الرئيسة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تحقيق استراتيجيتها لبناء القدرات الرقمية من خلال إطلاق مبادرات وبرامج نوعية من أبرزها منصة "مهارة-تك" التى تهدف إلى تمكين المتعلمين العرب من اكتساب مهارات تكنولوجية متقدمة من خلال منح تدريبية مجانية معتمدة لجميع الفئات العمرية فى عدد من التخصصات التكنولوجية الدقيقة باللغة العربية، ومعالجة التحديات المتمثلة فى نقص المحتوى العربى المتخصص واتساع فجوة المهارات الرقمية.

 وتركز المنصة على تعزيز مبادئ الذكاء الاصطناعى الأخلاقى والمسؤول، وتضم محتوى تدريبى متنوع صُمم بالشراكة مع خبراء الصناعة والجامعات، ويشمل ثلاثة محاور رئيسية وهى الذكاء الاصطناعى للأطفال (AI for Juniors)، والذكاء الاصطناعى للجميع (AI for Everyone)، والذكاء الاصطناعى للمحترفين (AI for Professionals). إلى جانب مسار خاص بـ التصميم التعليمى (Instructional Design) الموجّه للمدربين والمعلمين.

كما تقدم المنصة خدمات تعليمية متكاملة تشمل: خرائط الوظائف التكنولوجية التى توضح المسار التعليمى والشهادات المطلوبة لكل تخصص، وخرائط المهارات التقنية التى تحدد المهارات الأساسية اللازمة لكل وظيفة ومصادر تعلمها، فضلا عن أدوات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعى مثل المساعدات الذكية، وتصحيح المهام التلقائي، وتلخيص المحتوى، مما يجعل تجربة التعلم أكثر تفاعلية ومرونة.

وأكدت الدكتورة/ هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات أن هذا التقدير الدولى هو حافز جديد للاستمرار فى تطوير تجربة تعليمية رقمية أكثر شمولًا وتفاعلاً بالذكاء الاصطناعي، لخدمة كل فئات المجتمع المصرى والعربي، وبناء جيل قادر على الابتكار وقيادة التحول الرقمى بثقة واقتدار؛ موضحة أن الجائزة تعد ثمرة جهود أسرة معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) من مدربين، ومطورين، وخبراء، وإلى الشركاء من القطاع الخاص والأكاديمى والمنظمات الدولية الذين شكّلوا منظومة متكاملة للعمل والإبداع المتراكم عبر سنوات، كان له هذا الأثر الدولى المشرّف.

وأضافت الدكتورة/ هبة صالح “يسعد المعهد إهداء هذا التتويج إلى الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، تقديرًا لدعمه المستمر وإيمانه العميق بأهمية الاستثمار فى إتاحة الفرصة فى التدريب الجيد للمواهب المصرية، من خلال مصفوفة مبادرات غنية ومتنوعة، ودعمه للمنصة أحد مبادرات هذه المصفوفة لتفتح آفاق عصرية ومتجددة أمام الشباب المصرى لاكتساب مهارات المستقبل والوصول إلى فرص التعليم والعمل من كل مكان.”

للمزيد من التفاصيل حول منصة "مهارة-تك".. يمكنكم زيارة الموقع الإلكترونى عبر الرابط:

https://maharatech.gov.eg

