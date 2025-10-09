مديرية الطرق بالإسماعيلية تواصل أعمال تطوير شارع الرواد ومنطقة علي عيد بأبوعطوة

تواصل مديرية الطرق والنقل بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المهندس أحمد الشيمي، جهودها الميدانية في تنفيذ عدد من مشروعات الرصف والتطوير بمراكز ومدن المحافظة.

حيث وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بسرعة استكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق.

حيث تتابع المديرية استكمال أعمال تطوير ورصف شارع الرواد بمركز ومدينة التل الكبير، ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية وتحسين السيولة المرورية، فضلًا عن استكمال أعمال الرصف بمنطقة علي عيد بأبوعطوة، التابع لمركز ومدينة الإسماعيلية، ذلك لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تواصل المديرية استكمال أعمال صيانة وتشغيل طلمبات نفق الثلاثيني؛ لضمان جاهزيتها الكاملة واستمرار كفاءتها في تصريف مياه الأمطار خلال فصل الشتاء، تنفيذًا لخطة المحافظة الاستباقية لمواجهة التقلبات الجوية والحفاظ على البنية التحتية.