مراد مكرم يشيد بحسام حسن: أول مصري يصل كأس العالم كلاعب ومدرب

أشاد الفنان مراد مكرم بالمدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، مشيرًا إلى إنجازاته التاريخية في كرة القدم المصرية.

وكتب مكرم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حسام حسن، رغم اختلافي أحيانًا مع بعض قراراته، إلا أنه أول مصري يصل كأس العالم كلاعب ومدرب.”

ترتيب منتخب مصر

ويتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 23 نقطة، بفارق خمس نقاط عن بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ليحسم الفراعنة الصعود رسميًا قبل الجولة الأخيرة.

وقرر حسام حسن منح محمد صلاح راحة فنية وطبية من خوض لقاء غينيا بيساو، خاصة بعد الجهد الكبير الذي بذله خلال مشوار التصفيات، إلى جانب رغبته في منح الفرصة لعدد من العناصر الجديدة للمشاركة واكتساب الخبرات.

ويغيب عن مواجهة غينيا بيساو أيضًا الثنائي حمدي فتحي ومروان عطية بسبب تراكم البطاقات، ليكون صلاح هو الغائب الثالث عن صفوف المنتخب في اللقاء المقبل.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب القاهرة الدولي، في ختام مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى مونديال كندا والولايات المتحدة والمكسيك 2026.