مخاطر العنف الإلكتروني وآليات الحماية ورشة عمل لـ القومي للمرأة

نظم المجلس القومي للمرأة ورشة عمل تدريبية بعنوان "تفعيل دور وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية حيال العنف الإلكتروني وآليات الحماية"، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة بنى سويف، وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر وبالشراكة مع الاتحاد الأوروبى.

تناولت الورشة مناقشة مخاطر العنف الإلكتروني وآليات الحماية، ودور وحدات مناهضة العنف بالجامعات في توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب والطالبات، إلى جانب استعراض جهود المجلس القومي للمرأة ومكتب شكاوى المرأة (15115) في دعم السيدات، وسبل تعزيز الوعي بالحقوق الرقمية.

كما تضمنت الورشة محاضرات علمية حول الأمن السيبراني وأساليب الوقاية الرقمية، إلى جانب مناقشة سُبل مواجهة الأخبار الكاذبة والتشهير الإلكتروني، ودور الأسرة في الحماية وبناء الثقة، وأهمية دور الشباب المتطوعين في دعم جهود التوعية.

وأكد المجلس القومي للمرأة أهمية التعاون مع الجامعات المصرية لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، وتحويل التكنولوجيا من أداة تهديد إلى وسيلة تمكين وحماية وبناء.