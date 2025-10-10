قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل العيش الفينو في المنزل

هاجر هانئ

العيش الفينو من المخبوزات الشهية التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص سواء الكبار أو الصغار، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج سي بي سي سفرة، طريقة عمل العيش الفينو، فيما يلي خطوة بخطوة


 

مقادير العيش الفينو

● 3 و½ كوب دقيق

● 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

● 2 كوب ماء دافيء

● ربع كوب زيت

● 2 ملعقة كبيرة سكر

● 1 ملعقة كبيرة خميرة

● نصف ملعقة صغيرة ملح

للوجه

● حليب

● زيت

انضف واوفر .. طريقة عمل العيش الفينو في البيت


 

طريقة تحضير العيش الفينو

تخلط جميع المكونات الجافة معا


يضاف الزيت ويقلب ثم يضاف الماء الدافئ بالتدريج حتى تتشكل عجينة طرية وغير لاصقة


تترك العجينة لتختمر لمدة ساعة ويتضاعف حجمها


تقسم العجينة إلى كرات حوالي ١٠ كرات


تفرد كل كرة ثم تلف على شكل رول  مع غلق أطرافها


يوضع الخبز في صينية مدهونة زيت ثم يغطي بفوطة نظيفة ويترك حتى يختمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة في مكان دافئ


يدهن وجه الفينو بالحليب والزيت


يخبز في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة من ١٢ – ١٥ دقيقة

إنطلاق فعاليات برنامج الوعى الأثرى "تراثنا نحميه و نحييه " بالشرقية

في عيد ميلاد محمد منير.. حدوتة مصرية بدأت من قرية منشية النوبة أسوان

