برلمانية: الحكومة مستمرة في توسيع قاعدة الإنتاج وتعزيز القطاعات التنافسية

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصريحات وزير المالية، بشأن تحسن الاقتصاد بصورة أكثر تنوعًا، مؤكدة أن الدولة تعمل على تعزيز دور قطاعات التصنيع والتصدير باعتبارهما من المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشارت "الكسان" في تصريح لموقع صدى البلد إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستويات المعيشة، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد دعمًا أكبر للاستثمار في القطاعات الإنتاجية والتنافسية.

جاء ذلك بعد أن أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحسن بصورة أكثر تنوعًا وشمولاً واستهدافًا للتصنيع والتصدير، موضحًا أننا نعمل على تطوير وتبسيط وتحسين جودة الخدمات الأكثر تأثيرًا فى النشاط الاقتصادى لضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.

قال كجوك، فى جلسة نقاشية بالغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، إن سرعة تجاوب القطاع الخاص ومرونته «فتحت شهيتنا لمزيد من الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي»، لافتًا إلى أن مجتمع الأعمال تجاوب مع الإصلاحات الاقتصادية، وسجل نموًا فى الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪.