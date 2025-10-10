سرعة غير مسبوقة.. سورا يحطم أرقام تنزيلات ChatGPT في أول أسبوع

شهد تطبيق "سورا" Sora، الذي طورته شركة OpenAI لإنشاء مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، ارتفاعا مفاجئا في عدد التنزيلات ليصل إلى المركز الأول في متجر التطبيقات الأمريكي.

وفقا لبيانات جديدة من مزود تحليل التطبيقات "Appfigures"، فقد تجاوز "سورا" في أسبوعه الأول أرقام تنزيلات تطبيق "شات جي بي تي" على نظام iOS، فقد بلغ عدد تنزيلاته 627000 تنزيلا في أول سبعة أيام له، مقارنة بـ606000 تنزيل لـ"شات جي بي تي" في أول أسبوع له.

وبعد نشر هذا الخبر، أعلن رئيس قسم "سورا" في OpenAI، بيل بيبلز، أن التطبيق وصل إلى مليون تنزيل في أقل من خمسة أيام، مشيرا إلى أن هذا الرقم تحقق أسرع من "شات جي بي تي"، على الرغم من أن "سورا" يعمل حاليا بنظام الدعوات فقط (وهو متاح على نظام iOS فقط حاليا).

بينما كان "شات جي بي تي" متاحا فقط في الولايات المتحدة خلال أول أسبوع له، فإن "سورا" تم إطلاقه في كل من الولايات المتحدة وكندا.

ومع ذلك، أظهرت بيانات "Appfigures" أن كندا ساهمت بحوالي 45000 تنزيل، مما يعني أن إطلاق "سورا" كان يعادل حوالي 96% من إطلاق "شات جي بي تي" على iOS لو تم حساب البيانات بناء على أرقام الولايات المتحدة فقط.

ويستحق هذا المستوى من التبني من قبل المستخدمين الملاحظة، خصوصا أن "سورا" يتطلب دعوة للوصول إليه، بينما كان "شات جي بي تي" متاحا للجميع منذ البداية. مما يجعل أداء "سورا" أكثر إثارة للإعجاب.

وفي اليوم الأول من إطلاقه، شهد "سورا" 56000 تنزيلا سريعا على نظام iOS، مما دفعه إلى أن يصبح التطبيق الثالث الأكثر تحميلا على متجر التطبيقات الأمريكي، وبحلول يوم الجمعة 3 أكتوبر، وصل إلى المركز الأول.

وكان هذا النجاح قد جعل "سورا" يتفوق على إطلاقات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الكبرى الأخرى، مثل "كلود" من "أنثروبك" و"كوبيلوت" من "مايكروسوفت"، ليضعه في نفس مستوى إطلاق "جروك" من "إكس إيه آي".

وتشير المتابعات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى دعم واسع لبيانات "Appfigures"، فمقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها باستخدام النموذج الجديد "سورا 2"، والذي يتيح للمستخدمين إنشاء "ديب فيك" واقعي، أصبحت منتشرة بشكل واسع.

كما أن بعض المستخدمين حتى بدأوا في إنشاء "ديب فيك" لأشخاص متوفين، مما دفع زيلدا ويليامز، ابنة الممثل الراحل روبن ويليامز، إلى مطالبة الناس بالتوقف عن إرسال صور "ديب فيك" لوالدها.

ووفقا لبيانات "Appfigures"، شهد التطبيق تبنيا مستمرا منذ يومه الأول في السوق، 30 سبتمبر 2025، وتشير البيانات إلى أن التنزيلات اليومية على iOS وصلت إلى ذروتها في 1 أكتوبر 2025، حيث سجلت 107800 تنزيل.

منذ ذلك الحين، تراوحت التنزيلات اليومية بين 84400 تنزيل في 6 أكتوبر و98500 تنزيل في 4 أكتوبر، على الرغم من أن هذه الأرقام ليست مرتفعة كما كانت في بداية الأسبوع، إلا أنها ما زالت أرقاما جيدة لتطبيق لا يمكن للجميع استخدامه بعد.