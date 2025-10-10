مادلين طبر تكشف كواليس جديدة بشأن فيلم الطريق إلى إيلات

تحدثت الفنانة مادلين طبر عن كواليس جديدة بشأن فيلم «الطريق إلى إيلات»، إذ أشارت إلى أن العمل كان به العديد من الكواليس الطريفة وغير المتوقعة. فيلم «الطريق إلى إيلات»، إذ أشارت إلى أن العمل كان به العديد من الكواليس الطريفة وغير المتوقعة.

وكتبت مادلين في منشور عبر حسابها الرسمي بـ«فيس بوك»، عن العمل: «شرف النصر.. حتى لنا نحن كممثلين في فيلم الطريق إلى إيلات.. فخورين أننا شاركنا بهذه العملية ولو بالتمثيل».

ونشرت صورة من الكواليس وكتبت عليها: «يميني فاروق عطية، الله يرحمه، وعلى شمالي طارق النهري.. من ذكرياتى مع المرحوم النجم فاروق عطية أنه كان الألطف والأعقل، أما الشقاوة كانت بزعامة طارق النهري وعصابته للشقاوة اللذيذة كانت مؤلفة من محمد سعد وعلاء مرسي».

وأضافت: «كانوا بيعملوا لي مقالب مضحكة مؤلمة، مثلًا، يثبتوني على الكرسي في خيمة الاستراحة وتحت حرارة سيناء التي تجاوزت 40 درجة يفرغوا كيس تلج على راسي ونضحك.. ونرجع للتصوير».

واستكملت: «المرحوم فاروق كان خائفًا عليّ أن أقع من أعلى الجبل الذي تسلقناه، وطول الوقت كانت عينه الحارسة عليَّ. فهمته أن أبي الماريشال إداني معلومات كافية للنزول من الجبل».