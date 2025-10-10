الفلاح كان مظلوم.. شعبة الأرز تكشف سر ارتفاع الأسعار الأيام الأخيرة

كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، حقيقة ارتفاع أسعار الأرز خلال هذه الفترة، وقال سعر الأرز لم يرتفع بل يعدل وضعه، موضحًا أن الأسعار التي كانت موجودة منذ أسبوع كانت غير عادلة للفلاح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، أن سعر طن الشعير كان يباع في الأيام الماضية بأسعار أقل من التكلفة، وكان سعر الأرز معها منخفض، لكن الآن تم تعديل الأسعار حتى لا يتعرض الفلاح للخسارة.

ولفت إلى أن سعر الشعير وصل إلى 12 ألف جنيه، مع بداية موسم الحصاد، وأن هذا السعر لا يحقق مصروف الفلاح على الزراعة، وكان هناك ظلم للفلاح، وأن سعر الشعير العريض كان بـ 15 ألف جنيه.

وأشار إلى أن تكلفة طن الشعير على الفلاح بـ 13500 جنيه، والعريض لا يقل عن 16 ألف، ولذلك التعديلات في السعر حفاظًا على الفلاح، حتى لا يتوقف عن زراعة الأرز، نقوم بشراء الأرز من الخارج.

وأوضح أن الأرز متوفر بكميات كبيرة، ولدينا اكتفاء ذاتي، وفائض يتم تصديره، فالدولة لا تعاني من نقص في السلعة، لكن تعديل السعر حدث من أجل عدم تعرض الفلاح للخسارة.

وفي وقت سابق قال علاء فاروق وزير الزراعة، إن الدولة المصرية تبنت استراتيجية خلال ال 10 سنوات الأخيرة لتطوير القطاع الزراعي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مؤكدا عل أهمية التعاون المصري الإفريقي وتقديم كل الدعم لدول القارة .

وأضاف "فاروق" أن إفريقيا من القارات الواعدة والتى تتعاون مصر معها لتحقيق الأمن الغذائي فى مصر والقارة بأكملها ، والنهوض بمنظومة الزراعة بمصر لجعلها سلة غذاء للقارة .

وأشار "وزير الزراعة " إلي أن المشروعات العملاقة فى الاقتصاد الزراعى من أكثر السبل الداعمة للقطاع فمن خلالها يتم استصلاح الأراضي، والتوسع الرأسى والأفقي ، وزيادة انتاجية المحاصيل وبالتالى زيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأوضح أن الأرز يتم انتاجيته بمصر تحت نظام غذائي زراعى ناجح قائم لتحقيق الأمن الغذائي فى مصر وأفريقيا وبرغم محدودية الأرض الزراعية فى مصر حققنا انجازات كبيرة وانتاجية متقدمة فى زراعة الأرز بفضل التجارب العملية والبحثية.