الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
السيد قنديل: 10% من موارد جامعة حلوان مخصصة لدعم البحث العلمى.. خاص

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان
حسام الفقي

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان،أن الجامعة تركز على البحث العلمي من خلال دعم الباحثين وربط البحث باحتياجات المجتمع، وتطوير الخطة البحثية لتشمل موضوعات حيوية وريادة الأعمال.

وأكد الدكتور السيد قنديل خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الجامعة تعمل على توفير بيئة بحثية متكاملة من خلال المراكز البحثية والمختبرات المتخصصة، وتوثيق الروابط مع الجامعات والهيئات الدولية لتعزيز التعاون العلمي.  
 

وأوضح الدكتور السيد قنديل، أن استراتيجية الجامعة تعمل على الانتقال بالبحث العلمي من مجرد النشر للحصول على ترقية، إلى بحث تطبيقي يخدم المجتمع ويعالج مشكلات حقيقية، لافتا إلى أنه لدعم هذا التوجه، تم تخصيص 10% من موارد الجامعة الذاتية لدعم البحث العلمي.

وكان قد أعرب مجلس جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، عن خالص التهنئة والتقدير للسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين تم اختيارهم لعضوية اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين في دورتها الخامسة عشرة (2025–2028)، والتي أعلنها المجلس الأعلى للجامعات مؤخرًا.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ الدكتور السيد قنديل أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة في الكفاءات العلمية والأكاديمية لأساتذة الجامعة، ويمثل تقديرًا لدورهم المتميز في دعم مسيرة البحث العلمي والارتقاء بالتعليم العالي في مصر.
وقال سيادته: نفخر بانضمام كوكبة من علماء جامعة حلوان إلى هذه اللجان الوطنية الرفيعة، وهو ما يعكس المكانة الأكاديمية والبحثية التي تحظى بها الجامعة. ونحن على ثقة بأنهم سيؤدون دورهم بكفاءة ونزاهة، بما يسهم في تعزيز جودة التقييم العلمي وتحقيق أهداف التطوير الأكاديمي المنشود."

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن اختيار أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان لعضوية هذه اللجان يعد تأكيدًا على الريادة العلمية والتنوع الأكاديمي الذي تتمتع به الجامعة.
وأضاف: إن تشكيل اللجان العلمية للدورة الجديدة يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الترقية العلمية في الجامعات المصرية، من خلال تبني معايير دقيقة تضمن النزاهة والشفافية والتميّز البحثي. ونحن في جامعة حلوان نعتز بمشاركة علمائنا في هذه المسؤولية الوطنية، وندعمهم بكل السبل الممكنة لإنجاح مهامهم."

واختتم المجلس بيانه بتقديم التهنئة الخالصة لكافة الأعضاء، متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق والنجاح في أداء هذه المهمة الوطنية الهامة، والتي تُعد ركيزة أساسية في الارتقاء بجودة التعليم والبحث العلمي في مصر.
وكان المجلس الأعلى للجامعات قد أعلن عن أعضاء اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الدورة الخامسة عشر ( ٢٠٢٥ – ٢٠٢٨) وهم :

الدراسات اللغوية، لجنة اللغة العربية وآدابها لوظائف الأساتذة الأستاذ الدكتور محمود أبو المعاطي أحمد عكاشة،كلية الآداب جامعة حلوان، تخصص اللغة العربية وآدابها، العلوم اللغوية. 
الدراسات اللغوية، لجنة اللغة العربية وآدابها لوظائف الأساتذة المساعدين الأستاذ الدكتور جميل عبد المجيد حسين أحمد، كلية الآداب جامعة حلوان، تخصص اللغة العربية، بلاغة ونقد أدبي. 
الدراسات الأدبية، لجنة التاريخ لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الأستاذ الدكتور عبد السلام عبد الحليم عامر صبيح، كلية الآداب جامعة حلوان، تخصص تاريخ مصر الحديث الاقتصادي والاجتماعي. 
الدراسات الأدبية، لجنة الوثائق والمكتبات لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، الأستاذة الدكتورة أماني محمد محمد السيد، كلية الآداب جامعة حلوان تخصص المكتبات والمعلومات، تقنيات المعلومات.

الدراسات القانونية، لجنة القانون الخاص مدني وتجاري ومرافعات، لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية الحقوق جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور السيد العربي حسن حسني محمد العشري، تخصص فلسفة القانون وتاريخه، الدكتورة نادية محمد معوض السيد، تخصص القانون التجاري البحري والجوي.

الدراسات التجارية، لجنة الدراسات الاحصائية والتأمين لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين الأستاذ الدكتور أبراهيم حسن إبراهيم عبد الحميد، كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، تخصص الإحصاء التطبيقي.

الدراسات التجارية، لجنة الاقتصاد والمالية العامة لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة سمية أحمد علي عبد المولى، تخصص اقتصاد، تنمية، الأستاذ الدكتور عمر محمد عبد الحميد سالمان، تخصص التجارة الدولية، التجارة والنقل واللوجستيات.

الدراسات التربوية، لجنة تكنولوجيا التعليم وإعداد معلم حاسب آلي لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، الأستاذ الدكتور خالد مصطفي محمد مالك،كلية التربية جامعة حلوان، تخصص تكنولوجيا التعليم.

الدراسات التربوية، لجنة التربية المقارنة والإدارة التعليمية لوظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، من كلية التربية جامعة حلوان، الأستاذ الدكتور إبراهيم عباس اسماعيل الزهيري، تخصص التربية المقارنة والإدارة التعليمية، الأستاذة الدكتورة نهلة سيد حسن حسن أبو عليوة، تخصص التربية المقارنة والإدارة التعليمية.

رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان البحث العلمى كافة المجالات الزراعية

أعراض نقص الحديد في الجسم
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
أعراض خمول الغدة الدرقية
