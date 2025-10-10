إنهاء خصومة ثأرية في محافظة قنا وحقن الدماء بين قبيلتين.. فيديو

سلط الإعلامي مصطفى بكري، الضوء في تقرير مصور على إنهاء خصومة ثأرية والصلح بين العرب والهوارة بقرية أبو حزام بنجع حمادي بمحافظة قنا.

وقال مصطفى بكري، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "سدى البلد"، أنه بالفعل تحققت المصالحة بعد عدة عائلات في محافظة قنا، بحضور القيادات الأمنية والعامة والعمد والمشايخ، وتحقق صلح تاريخي كان الناس ينتظرونه.

وتضمن التقرير إجراءات الصلح بين العائلات المتنازعة، عملا بقيم الشريعة وإعلاءا لشيم الصفح والتسامح، وحقن الدماء وترسيخ قيم العفو والسلام.

وامتدت الخصومة الثأرية بين العرب والهوارة، لمدة 4 سنوات، وتم قبول الكفن وتعهد الجميع بوقف الخصومة.