أرخص سيارة رياضية 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

يشهد سوق السيارات المستعملة بعض الانخفاضات السعرية لعدد من السيارات المتنوعة، منها النسخة شيري تيجو 4 برو، والتي تعد أحد أرخص الاصدارات الصينية ضمن الفئة الرياضية.

وظهرت السيارة شيري تيجو 4 برو الفئة الأعلى تجهيزًا في سوق السيارات المستعملة المصري، بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، ممع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، تحت مفهوم كسر الزيرو.

شيري تيجو 4 برو

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار.

مواصفات السيارة شيري تيجو 4 برو

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة تبلغ 145 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

شيري تيجو 4 برو

تأتي السيارة مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة معلومات مقاس 7 بوصة، تدعم تطبيقات الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، فتحة سقف كهربائية، تحكم كهربائي في المرايا الجانبية، جنوط معدنية قياس 18 بوصة، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية.

شيري تيجو 4 برو

تم تزويد تيجو 4 برو 2025 بمجموعة من تقنيات السلامة، تشمل نظام مكابح مانعة للانغلاقABS ، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، كما تم تزويد السيارة بوسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات لتحذير السائق من أي انخفاض مفاجئ قد يؤثر على التحكم، وحساسات للركن وكاميرا تدعم الرؤية الخلفية.