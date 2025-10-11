قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أجرى فحصا طبيا ..طبيب ترامب يكشف الحالة الصحية للرئيس الأمريكي
السكة الحديد تطلق مركز خدمة عملاء صوتي للاستعلام وحجز التذاكر آلياً
أدعية النبي لعلاج الأرق.. كلمات من هدي السُنة تريح القلب
باحثة اجتماعية: الرجل الواثق لا يحتاج إلى السيطرة على شريكة حياته
آخر تحديث لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
مشادة بين لاعب بالمنتخب وصحفي خلال الاحتفال بالتأهل لـ كأس العالم
إلهام شاهين تهنئ إيناس الدغيدي بالزواج: ربنا يسعدكم ويبعد عنكم الحسد
القوة الأمريكية لمراقبة وقف إطلاق النار بغزة تتمركز بقاعدة هاتسور الجوية
أمطار رعدية ورياح وأتربة.. تعرف على طقس السعودية اليوم السبت
فيفا يفتح تحقيقًا ضد غينيا الاستوائية.. ماذا حدث مع مالاوي؟
حسام حسن يرد على رسالة كولر بعد تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026
النقل : جاري إنشاء 7ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج بالموانئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص سيارة رياضية 2025 بحالة كسر الزيرو.. أسعار المستعمل

شيري تيجو 4 برو
شيري تيجو 4 برو
صبري طلبه

يشهد سوق السيارات المستعملة بعض الانخفاضات السعرية لعدد من السيارات المتنوعة، منها النسخة شيري تيجو 4 برو، والتي تعد أحد أرخص الاصدارات الصينية ضمن الفئة الرياضية.

وظهرت السيارة شيري تيجو 4 برو الفئة الأعلى تجهيزًا في سوق السيارات المستعملة المصري، بسعر يبلغ 900 ألف جنيه، ممع تمتعها بحالة الفبريكا بالكامل، تحت مفهوم كسر الزيرو.

 شيري تيجو 4 برو 

وننصح دومًا جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية الفحص الفني الشامل، الذي يتضمن الحالة الميكانيكية والهيكلية، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار.

مواصفات السيارة شيري تيجو 4 برو 

تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة تبلغ 145 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 210 نيوتن متر، ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع  CVT وبتقنيات الدفع الأمامي للعجلات.

 شيري تيجو 4 برو 

تأتي السيارة مزودة بعجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة معلومات مقاس 7 بوصة، تدعم تطبيقات الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، فتحة سقف كهربائية، تحكم كهربائي في المرايا الجانبية، جنوط معدنية قياس 18 بوصة، مثبت سرعة، نوافذ كهربائية.

 شيري تيجو 4 برو 

تم تزويد تيجو 4 برو 2025 بمجموعة من تقنيات السلامة، تشمل نظام مكابح مانعة للانغلاقABS ، إلى جانب نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح EBD، كما تم تزويد السيارة بوسائد هوائية لحماية السائق والراكب الأمامي، ونظام مراقبة ضغط الإطارات لتحذير السائق من أي انخفاض مفاجئ قد يؤثر على التحكم، وحساسات للركن وكاميرا تدعم الرؤية الخلفية.

شيري تيجو 4 برو سعر تيجو 4 برو أسعار السيارات أسعار السيارات المستعملة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب اليوم 10 أكتوبر بعد مستويات تاريخية

إجازة

30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

ترامب والسيسي

بمشاركة 12 دولة وحضور ترامب.. قمة عربية - إسلامية - أوروبية في شرم الشيخ

أسعار الدواجن

تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن.. ورئيس الشعبة يكشف التفاصيل

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

بوتين

بوتين يعلق على ضياع جائزة نوبل للسلام من ترامب

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| المحافظ يستمع لشكاوى المواطنين.. وتصنيف الجامعة من أفضل الـ 1200 عالميا

صحة بني سويف

صحة بني سويف: مرور مسائي على مستشفى الرمد لمتابعة جودة الرعاية الطبية

فريق حفربات

اكتشافات مركز المنصورة للحفريات يرسخ مكانة الجامعة على المستوى العالمي

بالصور

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

الشعور المستمر بالإرهاق.. نقص الحديد في الجسم أحد الأسباب

أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم
أعراض نقص الحديد في الجسم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة واحدة يوميًا؟ فوائد مذهلة ونصائح لا يعرفها الكثيرون

فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا
فوائد تناول موزة واحدة يوميًا

طريقة عمل شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة
طريقة شرائح ستربس الدجاج المقلية الحارة

فيديو

ياس سوروب

سوروب يتحدث عن جمهور الأهلي وأهدافه مع الفريق

الفائزة بجائزة نوبل للسلام ٢٠٢٥

ماريا كورينا ماتشادو.. مناضلة فنزويلية تحصد جائزة نوبل للسلام 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد