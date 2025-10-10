حفل توقيع مجموعة الدكتور سراج الدين ياسين القصصية "الأرملة السوداء"

في أمسية ثقافية جديدة، يحتفي الدكتور سراج الدين ياسين بتوقيع مجموعته القصصية الثانية "الأَرْمَلَة السَّوْدَاء" الصادرة عن المركز الإعلامي العربي، وذلك في السادسة من مساء السبت الموافق ١٨ أكتوبر.

تضم المجموعة خمس عشرة قصة قصيرة تنضح عذوبةً وعمقاً، تلامس شغاف القلب وتخترق الأعماق في لمحات سريعة لكنها تظل عالقة في الذاكرة كوميض البرق الذي ينير السماء لحظةً ثم يترك ظله محفوراً في النفس.

ومن بين هذه القصص: "فتاة القهوة" و"الفراشة ورَقصة أخيرة"، يمتلك الكاتب قدرة فريدة على التركيز المكثف في اللحظات المصيرية والتحولات الحاسمة في حياة الشخصيات، مما يخلق تأثيراً عاطفياً صادقاً ومباشراً.

تتميز كتابات الدكتور سراج الدين بالاقتصاد اللغوي الذكي، حيث تحمل كل كلمة دلالات عميقة، وتُنتقى كل جملة بعناية لتعبر عن عوالم كاملة بإيجاز بليغ. كما تترك نصوصه مساحات من الصمت بين السطور، تتيح للقارئ المشاركة في اكتمال المعنى، فيشعر بأنه شريك في العمل الإبداعي لا مجرد متلقٍ عابر.

تبدأ قصص المجموعة غالباً من نقطة متأخرة قريبة من الذروة، لتلقي بالقارئ في قلب الأحداث دون مقدمات مطولة، مما يخلق فضولاً معرفياً وعاطفياً يدفعه إلى التواصل مع النص بشغف.. وعند المنعطف الأخير، تترك القصص أثراً متردداً يظل يتردد في وجدان القارئ حتى بعد انتهاء القراءة، كالنغمة الموسيقية التي لا تتبدد بسهولة.

يهتم سراج الدين بالإنسان في لحظات ضعفه وقوته، في تناقضاته وأسئلته الوجودية، فيمنح القارئ فرصة لاكتشاف ذاته من خلال الشخصيات، ورؤية عالمه من زوايا جديدة. وبتركيزه على التفاصيل الصغيرة التي نغفلها في حياتنا اليومية، يذكرنا بجمال التعقيد الإنساني وعمق المشاعر التي نخفيها تحت سطح الروتين..، مجموعته القصصية الجديدة "الأَرمَلَة السّوْداءُ" هي تجسيد لتعريف القصة القصيرة الدقيق وهو فن اختزال الكون في لحظة.. واختصار الحياة في ومضة!

يعد الدكتور سراج الدين ياسين من الأسماء الواعدة في المشهد الثقافي المصري، حيث قدم أعمالاً أدبية متنوعة بين الشعر والقصة والرواية، بالإضافة إلى أبحاثه الأكاديمية في الاقتصاد والتسويق.. ومن أبرز إصداراته ستة دواوين شعرية "امرأة واحدة تكفي" و"قليل من حبك" و "لم لا" و"أنت أنّا" و"تفاصيلها الصغيرة" و"شمس الغرام"، ورواية "النمر" التي وصلت للقائمة الطويلة لجائزة نجيب محفوظ عام ٢٠١٨، ومجموعة "أبحث عنكِ" القصصية، وكتاب "ألهمن العالم" الذي يسلط الضوء على نساء استثنائيات شكلن تاريخ العالم من كليوباترا إلى أوبرا وينفري.