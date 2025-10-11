قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة البترول تطلق بودكاست لمناقشة تطورات واستثمارات القطاع
سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن
سعر الدولار بالبنوك اليوم السبت11-10-2025
السفير رؤوف سعد: التاريخ سيسجل ما فعله الرئيس السيسي بشأن غزة
وسام أبو علي يوجه الشكر لـ عماد النحاس.. شاهد
أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟
بدء نقل الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية
ماذا يحدث لمن صبر عند البلاء والكرب؟.. 10 عجائب تهون المصيبة
الخريف يسيطر.. الأرصاد: سحب منخفضة تزين السماء وطقس معتدل ليلا
انتقادات لأوباما بسبب "ازدواجية اللغة" في بيانه حول غزة.. لماذا؟
من هو مروان البرغوثي؟ .. الزعيم الفلسطيني الذي ترفض إسرائيل الإفراج عنه
بالأسماء.. إعلان نتيجة التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 استقرارًا نسبيًا في محلات الصاغة، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة بدون إضافة المصنعية. وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم 

عيار 24: سجل سعر البيع 6109 جنيهات، وسعر الشراء 6086 جنيهًا.

عيار 22: بلغ سعر البيع 5600 جنيه، وسعر الشراء 5579 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم 

عيار 21: سجل سعر البيع 5345 جنيهًا، وسعر الشراء 5325 جنيهًا.

عيار 18: وصل سعر البيع إلى 4581 جنيهًا، وسعر الشراء 4564 جنيهًا.

عيار 14: بلغ سعر البيع 3563 جنيهًا، وسعر الشراء 3550 جنيهًا.

عيار 12: سجل سعر البيع 3054 جنيهًا، وسعر الشراء 3043 جنيهًا.

سعر الأونصة اليوم 

أما سعر الأونصة الذهب في السوق المحلية فقد سجل 189,998 جنيهًا للبيع و189,287 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الأونصة عالميًا 4007.21 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 42,760 جنيهًا للبيع و42,600 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 اليوم سعر الأونصة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

بقوة 7.8ريختر .. زلزال عنيف يضرب ممر دريك وتحذيرات من تسونامي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة ارشيفية

مذبـ.ــحة عائلية تهز الأقصر..ثلاث أشقاء يقتــ.ــلون أبناء شقيقتهم بسبب الثأر والميراث| ما القصة ؟

بطاقه التموين

متاح الآن.. كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين من خلال استمارة تحديث البيانات؟

تمساح - ارشيفية

تمساح يثير الذعر في شوارع حدائق الأهرام.. والأمن يتدخل سريعًا

صفارات الإنذار

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنة عيلي هزاف.. والاحتلال يقتحم قرية المغير

أسعار السجائر

ترقب لموعد أول زيادة.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم السبت 11 أكتوبر 2025

نتنياهو

تقارير إعلامية: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب في مصر

ترشيحاتنا

الصدقة اليومية للأحياء والأموات

فضل الصدقة اليومية للأحياء والأموات.. 27 سببا تجعلها عادة

دعاء قبل النوم

أجمل دعاء قبل النوم.. كلمات مباركة من وصايا الرسول

معاملات مالية محرمة

حرام شرعا.. يسري جبر يوضح حكم الانتفاع بالأرض الزراعية المرهونة مقابل الديون

بالصور

لوك كاجوال.. داليا البحيري تبهر متابعيها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فستان ناعم .. مي حلمي تستعرض رشاقتها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

كاجوال لافت.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد