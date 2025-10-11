قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حملات للنظافة العامة بعمارات اللوكس في مرسي مطروح| صور

أعمال حملة النظافة
أعمال حملة النظافة
ايمن محمود

تابع اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح سير العمل بالاحياء وقطاعات المدينة لرفع مستوي النظافة العامة ، بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة 

تم تكثيف رفع القمامة والمخلفات و تنظيم حملات مكبرة بعمارات اللوكس بمعدات مجلس المدينة.

 وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين  بعدم إلقاء القمامة خلف العمارات والتعاون مع جهاز النظافة العامة للحفاظ علي الشكل الحضاري للمنطقة  .

وأضاف ان ذلك ياتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الحملات المكبرة للنظافة العامة مشيرا إلى أن الحملة المكبرة تحت إشراف كلا من  نائب رئيس المدينة لقطاع غرب ورئيس جهاز النظافة بالمدينة. 

وفى وقت سابق تفقد المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد  ، اليوم الأربعاء  ،يرافقه  فايز قاسم رئيس مدينة النجيلة والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة والدكتورة دار السلام حسين مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من وكلاء الوزارات مديري المديريات والإدارات بالمحافظة ،القافلة الخدمية الشاملة  لأهالي قرية  الزغيرات   بمركز ومدينة النجيلة ، حيث تضم القافلة العديد من الخدمات والأنشطة المختلفة   إستمرار لتنظيم  القوافل لجميع قري المحافظة تباعاً.

وتفقد سكرتير عام المحافظ لأعمال عيادات  القافلة الطبية التى تضم عدد من التخصصات لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي  بالإضافة لصيدلية صرف الادوية مجانا  للمواطنين 

و تفقد السكرتير العام المساعد مدرسة التعليم الأساسي بالقرية والاطمئنان على انتظام العملية التعليمية ومتابعة المستوى التعليمي للتلاميذ مع تحفيز  على رفع مستواهم التعليمى وتذليل كافة العقبات وسيارة الأحوال المدنية وأنشطة المجلس القومي للمرأة في عمل بطاقات الرقم  القومي لأبناء القرية لاستخراج  بطاقات  الرقم قومى  للأهالي .

وقام فرع محو الأمية وتعليم الكبار بمطروح بعقد اختبارات فورية وتسليم شهادات   خلال القافلة 

 وقام السكرتير العام المساعد بتفقد أعمال قافلة الخدمات البيطرية المقدمة من خلال مديرية الطب البيطري بمطروح والتى قامت يتجريع عدد  2000 رأس أغنام  تجريع مجاناً في إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية،وكذلك سيارة خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات التي تقدمها للتيسير على المواطنين 

وتفقد الأنشطة التوعوية والدينية من خلال منطقة مطروح الأزهرية ومديرية الاوقاف ، ووحدة السكان وكذلك  الأنشطة التثقيفية للنشئ من خلال سيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة ،ومديرية التربية والتعليم والمجلس القومى للسكان  ،بالإضافة إلى الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة مع توزيع شنط وأدوات مدرسية  وغيرها

استمرت أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الادمان وتقديم مزيد من التوعية للأهالي، وتفقد مكتبة البريد المصري والاطمئنان على تسهيل الخدمات البريدية للتيسير على المواطنين، 

وتم من خلال مديرية التضامن الاجتماعي  عمل كروت خدمات اجتماعية  ،وتقديم هدايا لمستفيدى  تكافل وكرامه والأسر الأولي بالرعايه من 

ونظمت  جمعية صناع الحياه معرض خيري  للملابس بالاضافة الى تفقد السيارة المتنقلة لمديرية التموين بمطروح وتقديم  السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا من أعباء المواطنين 

و تفقد سكرتير عام المساعد بتفقد السيارة المتنقلة لخدمات  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين و تلقي طلبات   المواطنين والرد عليها في المنظومات المختلفة كالتصالح والتقنين وغيرها من طلبات    

وتم عقد لقاء للتواصل والاستماع للأهالي ، مع إجراء حوارًا مجتمعيًا ، بحضور  ممثلي الأجهزة التنفيذية وعدد  من العمد والمشايخ، استمع خلاله إلى  طلبات ومقترحات الأهالي ،نقل خلال إليهم  تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مؤكدًا حرص المحافظة على التواصل المستمر معهم والعمل على تلبية احتياجاتهم بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، مشيدا بما يتم تقديمه من جهود لكافة الجهات المشاركة في القافلة  لتوفير  و تلبية احتياجات الأهالي في المجالات الخدمية المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وصولاً إلى جميع القرى بمدن المحافظة

