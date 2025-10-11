قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
برلمانية: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل
وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع ابنته في النادي الأهلي
أونروا: انهيار منظومة الصحة في غزة و40% فقط من المستشفيات تصمد وسط الدمار
تأبين صنع الله إبراهيم في نقابة الصحفيين بحضور أسرته
خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور
نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن
إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة بالمنيا إلى فضيلة المفتي.. ووالدة الضحايا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
اقتصاد

تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 11-10-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الذهب في مصر مقدارا طفيفا في منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 11-10-2025 علي مستوى محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

وصل معدل تراجع الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم نحو 5 جنيهات على الأكثر بمختلف الأعيرة الذهبية.

أسعار الذهب

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض الذهب لحالة تذبذب منذ بدء تعاملات مساء اليوم حيث صعد مقدار 30 جنيه ليضيف بذلك زيادة قيمتها 170 جنيه في المتوسط منذ يومين، إلا أنه تعرض للتراجع الطفيف قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5370 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم 

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6137 جنيه للبيع و 6165 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم 

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4370 جنيه للبيع و 5395 جنيه للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 18 اليوم 

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4602 جنيه للبيع و  4624 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم 

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3580 جنيه للبيع و 3596 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم 

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4016 دولار للبيع و 4018 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.96 جنيه للبيع و 43.16 ألف جنيه للشراء

الذهب يتراجع من ذروته التاريخية مع ترقب قرار الفائدة في أمريكا

سعر الذهب  في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات مساء السبت، رغم العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.4%، لتُحقق بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري قوي وتزايد الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

استمرار الزخم الصعودي عالمياً

واصل الذهب رحلته الصعودية القياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 4060 دولارًا، ليحقق بذلك ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وسط طلب استثماري قوي ورهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت الأسعار تراجعًا مؤقتًا بنهاية الأسبوع، إذ هبطت إلى 3950 دولارًا للأوقية في أكبر تصحيح أسبوعي منذ بداية موجة الصعود، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا وتُغلق فوق مستوى 4000 دولار مع نهاية تداولات الجمعة، في إشارة واضحة إلى استمرار سيطرة الطلب والمضاربين الصاعدين على السوق.

