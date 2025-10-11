تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 11-10-2025

انخفض سعر الذهب في مصر مقدارا طفيفا في منتصف تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 11-10-2025 علي مستوى محلات الصاغة.

الذهب يتراجع

وصل معدل تراجع الذهب في منتصف تعاملات مساء اليوم نحو 5 جنيهات على الأكثر بمختلف الأعيرة الذهبية.

تذبذب المعدن الأصفر

تعرض الذهب لحالة تذبذب منذ بدء تعاملات مساء اليوم حيث صعد مقدار 30 جنيه ليضيف بذلك زيادة قيمتها 170 جنيه في المتوسط منذ يومين، إلا أنه تعرض للتراجع الطفيف قبل قليل.

آخر تحديث لسعر الذهب

ووصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5370 جنيه في المتوسط

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6137 جنيه للبيع و 6165 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4370 جنيه للبيع و 5395 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4602 جنيه للبيع و 4624 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3580 جنيه للبيع و 3596 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4016 دولار للبيع و 4018 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب إلي 42.96 جنيه للبيع و 43.16 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات مساء السبت، رغم العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية ارتفاعًا أسبوعيًا بنسبة 3.4%، لتُحقق بذلك ثامن مكاسبها الأسبوعية المتتالية، وسط زخم استثماري قوي وتزايد الرهانات على استمرار دورة خفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

استمرار الزخم الصعودي عالمياً

واصل الذهب رحلته الصعودية القياسية خلال تعاملات الأسبوع الجاري، متجاوزًا مستوى 4000 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، بعد أن لامس أعلى مستوياته عند 4060 دولارًا، ليحقق بذلك ثامن مكاسبه الأسبوعية المتتالية، وسط طلب استثماري قوي ورهانات متزايدة على خفض الفائدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.

وشهدت الأسعار تراجعًا مؤقتًا بنهاية الأسبوع، إذ هبطت إلى 3950 دولارًا للأوقية في أكبر تصحيح أسبوعي منذ بداية موجة الصعود، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا وتُغلق فوق مستوى 4000 دولار مع نهاية تداولات الجمعة، في إشارة واضحة إلى استمرار سيطرة الطلب والمضاربين الصاعدين على السوق.