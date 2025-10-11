أخبار التوك شو| استقرار أسعار الذهب والعملات والطقس.. اتفاق غزة يدخل حيز التنفيذ

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

«صباح البلد» يرصد أسعار الذهب اليوم في مصر

رصد برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد_، اليوم السبت، أسعار الذهب في الأسواق المصرية، حيث شهدت الأسعار استقرارًا نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت 11-10-2025

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18: سجل نحو 4542 جنيهًا للجرام.

عيار 21: بلغ حوالي 5300 جنيه للجرام.

«صباح البلد» يرصد أسعار صرف العملات اليوم مقابل الجنيه المصري| فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة “صدى البلد”، خلال حلقة اليوم، السبت11 أكتوبر 2025، أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الدولار الأمريكي سعر 47.50 جنيهًا للشراء و47.60 جنيهًا للبيع.

بلغ اليورو نحو 55.23 جنيهًا للشراء و55.35 جنيهًا للبيع.

سجل الجنيه الإسترليني حوالي 63.65 جنيهًا للشراء و63.81 جنيهًا للبيع.

صباح البلد يرصد حالة الطقس اليوم السبت 11 أكتوبر 2025 |فيديو

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، وفقًا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي كشفت عن مفاجأة في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الخريفية المتقلبة.

طقس نهارًا وليلًا

يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار، ويميل إلى الاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء.

عبد الصمد ماهر يكشف أسباب انضمام محافظات جديدة للتأمين الصحي الشامل

رصد برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل جديدة حول المرحلة الثانية من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وانضمام عدد من المحافظات إليها، من بينها المنيا والإسكندرية.

28 مشروعًا في 12 محافظة

خلال مداخلة هاتفية للصحفي عبد الصمد ماهر، المتخصص في شؤون وزارة الصحة، أكد أن الوزارة تتابع تنفيذ 28 مشروعًا صحيًا في 12 محافظة، في إطار خطة تطوير القطاع الطبي ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

جهود القاهرة تنجح في التهدئة.. اتفاق غزة يدخل حيز التنفيذ | فيديو

أعلن اللواء محمد عبد الواحد، الخبير الأمني والاستراتيجي، عن دخول اتفاق شامل للتهدئة في قطاع غزة حيز التنفيذ، بعد نجاح مفاوضات مكثفة احتضنتها مدينة شرم الشيخ، بمشاركة مصرية فعالة ووساطات أمريكية وقطرية وتركية.

فرحة تعم غزة والعالم بعد مفاوضات شرم الشيخ

أكد عبد الواحد خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن الشوارع الفلسطينية شهدت أجواء من الفرح غير المسبوق، عقب إعلان الاتفاق، الذي وصفه بـ"الفرصة الأخيرة" لوقف الإبادة المستمرة منذ عامين.

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

في ظل حالة الترقب المستمرة من المواطنين بشأن أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الأرز الذي يُعد مكونًا رئيسيًا على المائدة المصرية، خرجت شعبة الأرز باتحاد الصناعات بتصريحات هامة تطمئن المواطنين وتكشف خبايا السوق الحالية.

وفي مداخلة هاتفية على الهواء، تحدث رجب شحاتة، رئيس الشعبة، عن أسعار الأرز، أسباب ارتفاعها، ومستوى العرض في السوق.

وزير خارجية إيطاليا: ننسق مع واشنطن لوقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ خطة ترامب للسلام

قال وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه أجرى محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وخصوصًا ما يتعلق بوقف إطلاق النار وتهدئة التصعيد العسكري.

تنسيق إيطالي-أمريكي حول خطة ترامب للسلام

أوضح تاياني أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على تنفيذ ما وصفه بـ"خطة الرئيس ترامب للسلام"، في إشارة إلى المبادرة الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن"، التي طُرحت خلال فترة إدارة ترامب.

الأونروا: أقل من 40% من مستشفيات غزة لا تزال تعمل.. وجميعها معطلة جزئياً

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن أقل من 40% من المستشفيات في قطاع غزة لا تزال تعمل، مؤكدة أن جميعها تعاني من تعطل جزئي في تقديم الخدمات الطبية، نتيجة استمرار العدوان والحصار.

اعتداءات ممنهجة على القطاع الصحي

كشفت الأونروا عن وقوع أكثر من 790 هجوماً استهدف العاملين في القطاع الصحي، والمرضى، والمستشفيات في غزة خلال العامين الماضيين، ما يشير إلى استهداف ممنهج للبنية التحتية الصحية في القطاع

اليوم الرابع .. تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب وسط سرعة في الإجراءات



أكدت ميرنا عادل، مراسلة قناة إكسترا نيوز، من داخل محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، استمرار استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 لليوم الرابع على التوالي، مشيرة إلى أن عملية التقديم تتم بسلاسة وتستغرق أقل من عشر دقائق.

مستندات مطلوبة وخطوات منظمة لتقديم الطلب

تبدأ إجراءات التقديم بدفع مبلغ تأميني قدره 30 ألف جنيه، يلي ذلك تقديم عدد من المستندات، أبرزها:

السيرة الذاتية

صورة بطاقة الرقم القومي

صحيفة الحالة الجنائية

بيان الحالة المادية

كشف طبي من معامل وزارة الصحة

حساب بنكي بأحد البنوك المعتمدة أو البريد المصري