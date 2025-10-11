قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

أستاذ علوةم سياسية: مصر لعبت الدور الأكبر لوقف حرب غزة.. ولديها خطة لإعادة الإعمار

محمد كمال
محمد كمال
هاني حسين

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية،  على نجاح الجهود المصرية في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة واستضافتها لقمة عالمية يوم الإثنين بشرم الشيخ بحضور ترامب .


وقال محمد كمال  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر تصدت إلى تصفية القضية الفلسطينية وطرحت خطة بديلة لإعادة إعمار غزة دون تهجير وهذا ما حدث ".


وتابع :" مصر قالت منذ البداية أن أهل غزة هم من سيقومون بحكم غزة وهذا ما سيحدث ".

وأكمل محمد كمال :" سيتم تشكيل لجنة من التكنوقراط وسوف تتولى غدارة قطاع غزة ".

ولفت كمال :" مصر لعبت الدور الأكبر لوقف حرب غزة والجميع يعول على الدور المصري في المرحلة المقبلة ".

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل فلسطين

