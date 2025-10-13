قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس وزراء بريطانيا: ننتهز فرصة وقف إطلاق النار في غزة لتحقيق سلام دائم للمنطقة
أفضل دعاء قبل النوم.. 15 آية قرآنية داوم عليها النبي كل ليلة
حريق هائل يلتهم دير تاريخي في إيطاليا
ترامب: العالم يعيش لحظة تاريخية.. والشرق الأوسط يشهد تحولا غير مسبوق
تأثير النعاس على الوضوء والصلاة.. الإفتاء توضح
الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
الكشف عن تويوتا Highlander .. سيارة عائلية بمفهوم رياضي هجين
هذه آلية التسليم.. إسرائيل تعتزم الإفراح عن الأسرى فجر اليوم الإثنين
ترامب: الحرب انتهت في غزة.. وبدء مهمة إعادة إعمار القطاع بسرعة
فرحة بمخيمات غزة.. شعب فلسطين يهنئ منتخب مصر بعد التأهل لـ كأس العالم
منظم anyma أمام الأهرامات: الحفل شهد إقبال غير مسبوق من الأجانب
تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده
مرأة ومنوعات

برج الجوزاء .. حظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025: استعد للسفر

برج الجوزاء (21 مايو - 21 يونيو)، ومن سمات مواليده، قوي البصيرة، حكيم، ذكي، لطيف، سريع البديهة، ساحر وجذاب لكل من حوله.

ونستعرض توقعات برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج الجوزاء وحظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025

حلّ مشاكل علاقتك بالتواصل الصريح. صدقك في العمل سيُثمر نتائج إيجابية. ستكون أمورك المالية والصحية على ما يُرام.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا 

ستعود قصة حب قديمة إلى حياتك. قد تلتقي بشخص جديد. على من هم في علاقةٍ بالفعل أن يكونوا حذرين في أحاديثهم، ومن الجيد أيضًا أن يكونوا مستمعين جيدين. اليوم هو الوقت المناسب لأخذ مباركة كبار السن في المنزل والتعرف على الشريك. النصف الثاني من اليوم مناسبٌ أيضًا لإصلاح الزواج. 

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

قد تشتكي النساء من مشاكل نسائية تستدعي عناية طبية. تجنب التوتر، سواءً في حياتك الشخصية أو العملية، يمكنك أيضًا الانضمام إلى حصة رياضية اليوم. 

برج الجوزاء اليوم مهنيا 

يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا لتحديث ملفك الشخصي على مواقع التوظيف. استغل مهارات التواصل لديك اليوم، وكن مستعدًا للسفر حتى لأسباب العمل. على متخصصي التسويق والمبيعات بذل قصارى جهدهم. 

توقعات برج الجوزاء الفترة المقبلة 

ادخر جزءًا صغيرًا من أي دخل إضافي، وأعد النظر في الاشتراكات التي لا تستخدمها، تساعدك الميزانية البسيطة على توفير الوقت لخطط ممتعة، استخدم الأدوات الرقمية لتسجيل الإيصالات وضبط تذكيرات للفواتير لتجنب غرامات التأخير والتوتر، وزد مدخراتك باستمرار. 

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

خلال تغطية إعلامية.. استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

رسميا.. النقل تصدر قرارًا بفرض رسوم مرور على طريق رافد جمصة بطول 53 كيلومترًا

أماكن سقوط الأمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال ساعات

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

الصدارة مصرية.. إنجاز تاريخي بالتأهل لكأس العالم بلا هزائم

حمادة هلال وأحمد سعد يشعلان احتفالات الجماهير فى ستاد القاهرة

وزير الرياضة: دعم متكامل للمنتخب الوطني.. وما تحقق في الكرة المصرية إنجاز يستحق الفخر

مصر وغزة.. القاهرة تنجح في إنهاء العدوان الإسرائيلي وتفشل مخظط التهجير

"ابن النادي" يتصدر تريند X بعد تصاعد الأحداث في حلقاته الثالثة والرابعة

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

