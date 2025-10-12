ثعبان الكوبرا يشارك الهولندية لاروسي بطولة أحدث كليباتها

حالة من النشاط الفني المكثف تعيشها الهولندية لاروسي هذه الأيام حيث انتهت منذ أيام المطربة الهولندية لاروسي من تصوير أحدث كليباتها وهي أغنية بعنوان كوبرا حيث اختارت أحد مواقع التصوير في بيروت وصورت بها كليب كوبرا حيث جمع الكليب بين الطابع الشرقي والغربي.

ومن المقرر طرح الكليب قريبا علي قنوات الأغاني وعلي موقع اليوتيوب ومنصات الأغاني الشهيرة.

أغنية كوبرا، من كلمات إيهاب عبد العظيم، والحان kp ولاروسي و dubshakes، وقد اختارت الملابس لها الاستايلست وسام يوسف وفيرو حيث اختارا لوك وستايل يحمل الطابع الشرقي والاغنية بعنوان كوبرا حيث استعانت لاروسي وطاقم العمل بثعبان الكوبرا في تصوير الكليب ليشاركها بطولة الكليب.

كما من المقرر ايضا ان تطرح احدث اغنيه انبساط التي ستقوم بطرحها قريب نهاية هذا الشهر في مصر مع طاقم عمل مصري بالكامل وسيتم تصوير الكليب انبساط أيضا بمصر.