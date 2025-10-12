ستويكوفيتش يعلن استقالته من تدريب منتخب صربيا بعد الخسارة أمام ألبانيا

أعلن دراجان ستويكوفيتش، المدير الفني لمنتخب صربيا لكرة القدم، استقالته من منصبه عقب الخسارة المفاجئة أمام ألبانيا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقال ستويكوفيتش في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء الذي احتضنته مدينة ليسكوفاتش جنوبي صربيا: "ما كان ينبغي أن تحدث هذه الهزيمة، وأنا أتحمل مسؤوليتها بالكامل. أنا هنا لمواجهة العواقب"، مضيفًا أن النتيجة كانت "سيئة للغاية ولم يكن يتوقعها".

وأوضح المدرب الصربي أنه تحدث مع رئيس الاتحاد الصربي لكرة القدم وأمينه العام، وقدم استقالته رسميًا، مؤكدًا أنه لن يقود المنتخب في المباراة المقبلة أمام أندورا يوم الثلاثاء ضمن التصفيات.

ويُعد ستويكوفيتش، البالغ من العمر 60 عامًا والمعروف بلقب "بيكسي"، أحد أبرز نجوم يوجوسلافيا السابقة، حيث خاض 84 مباراة دولية بين عامي 1983 و2001، قبل أن يتجه للتدريب عقب اعتزاله.

وتولى تدريب ناجويا الياباني ثم جوانجو الصيني، قبل أن يقود منتخب صربيا منذ عام 2021.

ويحتل المنتخب الصربي حاليًا المركز الثالث في المجموعة الحادية عشرة خلف إنجلترا وألبانيا.