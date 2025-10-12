قطر تترقب.. الإمارات تقترب من البطاقة العربية السادسة في المونديال

اقترب منتخب الإمارات من حجز البطاقة العربية السادسة والثانية آسيويًا للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب الإمارات بفوزه على عمان مساء أمس السبت في الملحق الآسيوي يدخل مباراة قطر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم بفرصتين للتأهل للمونديال للمرة الثانية في تاريخه.

الفوز أو التعادل لمنتخب الإمارات مع نظيره منتخب قطر يعني التأهل لكأس العالم بعد غد الثلاثاء.

أما الخسارة تعني تأهل قطر لكأس العالم وانتقال منتخب الإمارات لدور الملحق الأخير المؤهل للملحق العالمي.



موقف مجموعة منتخب الإمارات



الإمارات 3 نقاط من مباراة

قطر نقطة واحدة من مباراة فارق أهداف صفر)

عمان نقطة واحدة من مباراتين فارق أهداف -1

أي خسارة لمنتخب قطر بدون أن يسجل أهداف، أو بفارق هدفين تعني تأهل عمان للملحق

خسارة منتخب قطر 2-1 يجعلها تحتكم للعب النظيف مع عمان لتحديد المتأهل للملحق

تسجيل قطر لهدفين في حالة الخسارة يؤهلها للملحق لكن بشرط ألا يزيد الفارق في النتيجة عن هدف واحد فقط

التعادل يؤهل قطر للملحق مباشرة بدون أي حسابات



ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم بعد فوز الإمارات على عمان



1- الإمارات - 3 نقاط مباراة واحدة

2- قطر - نقطة مباراة واحدة

3- عمان - نقطة مباراتين

يذكر أنه يتبقي مباراة واحدة في المجموعة الأولي، تجمع بين منتخبي قطر والإمارات، تقام بعد غد الثلاثاء لتحديد المتأهل بشكل رسمي بين قطر والإمارات.

الإمارات تهزم عمان بالضربة القاضية

حقق منتخب الإمارات لكرة القدم فوزا قاتلا على نظيره منتخب عمان بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وجاء هدف منتخب عمان عن طريق كوامي أتون في الدقيقة 12 بالخطأ في مرماه فيما جاءت ثنائية الإمارات عن طريق ماركوس ميلوني وكايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقتين 76، 83.



هدف مبكر لـ منتخب عمان



بدأ منتخب عمان المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً في شباك منتخب الإمارات في الدقيقة 12 عن طريق المهاجم كواسي أوفوري أبياه من ركلة جزاء.

وحافظ منتخب عمان على تقدمه طوال الشوط الأول وأغلب فترات الشوط الثاني، مقدماً أداءً تكتيكياً منظماً أحبط محاولات "الأبيض" الإماراتي للعودة في النتيجة.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز منتخب عمان، انتفض المنتخب الإماراتي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء. ففي الدقيقة 76، تمكن ماركوس ميلوني من إدراك هدف التعادل، ليعيد الأمل لزملائه.

ولم تمضِ سوى سبع دقائق، حتى نجح النجم كايو لوكاس فرنانديز في تسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 83، لمنتخب الإمارات ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض نظيره منتخب عمان ويكمل "ريمونتادا" مثيرة في وقت حاسم.

بهذا الفوز الثمين، رفع المنتخب الإماراتي رصيده من النقاط معززاً من حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للمونديال، فيما تجمد رصيد منتخب عمان الذي تلقى هزيمة محبطة بعد أن كان متقدماً لأكثر من ساعة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، يتأهل منتخب الإمارات إلى الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.