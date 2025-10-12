فقرات فنية ورياضية خلال احتفال تعليم مطروح بذكرى حرب اكتوبر

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الاحتفالية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية.

كما حضر الاحتفالية الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء وإيهاب أنور مدير التعليم العام وأيمن شومان مدير إدارة مطروح التعليمية وعددا من قيادات التعليم بالمحافظة .

وتضمنت الاحتفالية عدد من الأغاني الوطنية لكورال التربية والتعليم نالت الاعجاب والاشادة وسط تصفيق الحضور كذلك فقرات فنية تألق في تقديمها براعم رياض الاطفال، ثم عروض رياضية لفريق الكاراتية وطلاب الثانوية العسكرية أظهر خلالها الطلاب مهارة فنية مميزة وبراعة واضحة في الأداء لاقت الاستحسان.

وأعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته بحضور هذه الفعالية الوطنية وسط أبنائه الطلاب مؤكدا أن إنتصار السادس من اكتوبر يعد أعظم انتصار للعسكرية المصرية في التاريخ الحديث و ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال الجديدة، ومطالبا لهم باستلهام روح أكتوبر والجد والعمل والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية مشيدا بما قدمه الطلاب خلالها من عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضية والرياضية التي تعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن مع منح مكافأة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه للمشاركين فى فعاليات وفقرات الإحتفالية .