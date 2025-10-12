محافظ مطروح يزف بشرى لطلاب الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، المرحلة الرابعة لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام فصول الخدمات العام الدراسي 2025 / 2026 على مستوى ثلاث إدارات تعليمية هى البنجر والحمام وسيوة بحد أدنى ١٧٠ درجة .

وأكدت نادية فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن التنسيق شمل تحديد درجات الالتحاق بمدارس وفصول التعليم الثانوي العام بناءً على نسب النجاح في الشهادة الإعدادية، إضافة إلى مراعاة الفراغات في الفصول بما يتوافق مع الكثافة المحددة.

على أن يتم القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من الإدارة التى يريد التقدم للصف الأول الثانوي بالمدارس التابعة لها.مع الالتزام بالتوزيع الجغرافي حتى لا يحدث تباين في الكثافة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الإحتفالية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الكريم حجاج الثانوية العسكرية ،وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد و العميد أحمد عبد الكريم الفقى المستشار العسكرى للمحافظة ونادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم ومفتاح الجرارى نقيب المعلمين وأحمد هاشم رئيس مجلس الأمناء وإيهاب أنور مدير التعليم العام وأيمن شومان مدير إدارة مطروح التعليمية وعددا من قيادات التعليم بالمحافظة .

تضمنت الإحتفالية عدد من الأغاني الوطنية لكورال التربية والتعليم، وأطفال رياض الاطفال، ثم عروض رياضية لفريق الكاراتية وطلاب الثانوية العسكرية .

أعرب محافظ مطروح عن بالغ سعادته بحضور هذه الفعالية الوطنية وسط أبنائه الطلاب مؤكدا أن إنتصار السادس من اكتوبر يعد أعظم انتصار للعسكرية المصرية في التاريخ الحديث و ستظل نبراسًا يضيء طريق الأجيال الجديدة، ومطالبا لهم باستلهام روح أكتوبر والجد والعمل والمشاركة الفاعلة في نهضة الوطن.

وجه محافظ مطروح الشكر لجميع القائمين على تنظيم الأحتفالية مشيدا بما قدمه الطلاب خلالها من عدد من الفقرات الفنية والغنائية والإستعراضية والرياضية التي تعكس روح الانتماء والفخر بتاريخ الوطن مع منح مكافأة مالية قدرها ٢٠ ألف جنيه للمشاركين فى فعاليات وفقرات الإحتفالية .